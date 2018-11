Ja van dos de dos! Al·leluia, germans i germanes! Dos victòries consecutives del València FC que ens donen oxigen per a respirar més tranquils en un altre, desesperant, 'paró lliguer'. Ves com calia guanyar en Getafe! I l'equip de Marcelino ho va aconseguir, no sense patiment, però es va arromangar i bregar de valent per a doblegar a un equip 'ultrarocós' com és el Getafe de Bordalás. Demanàvem 11 gladiadors i tant els jugadors com Marcelino, varen entendre quin tipus de 'partit' que calia jugar. A poc que Rodrigo haguera estat encertat en els tres duels d'un contra un que va tindre davant el porter del Getafe, provablement el resultat no seria tan ajustat, però de tota manera, presenciàrem un encontre lleig, molt disputat i per moments amb tints dramàtics. Sobretot per al València FC que es jugava alguna cosa més que tres punts; la credibilitat del projecte.

Està clar que no són uns resultats com per a tirar coets, però era vital la victòria tant en la Champions (si més no per a seguir amb alguna esperança), com en la lliga, perquè una derrota ens haguera afonat en la misèria. En resum, ja hem arrancat la moto i que no pare, esperem que tinga prou motor i que dure la gasolina perquè la temporada serà llarga.

Igual que passa en el joc del pòquer, en un moment del joc pots 'descartar-te', és a dir, soltar les cartes que no t'aprofiten i que el 'donaor' t'en repartisca altres noves, en el futbol està el mercat d'hivern i, els equips tenen la possibilitat de cedir jugadors a altres equips o desfer-te d'allò que no t'aprofita. Pareix ser que l'assumpte està un poc rebolicat i el València FC està inclinant-se per fer alguns 'descartes'. El que està clar és que hi ha jugadors que han quedat assenyalats, uns per baix rendiment i altres per la manca d'implicació en l'equip, ací tenim els casos de Batshuayi, Piccini, Murillo, Gameiro, Cheryshev, Parejo, Lato ( una cessió li vindria de categoria)... cada cas és distint, això està clar, però açò demostra que Marcelino no té controlat el galliner i més quan quatre d'eixos jugadors els va portar ell a principi de temporada. Estic convençut que en el mercat d'hivern, hi haurà un sacsó important en el planter, perquè si no és així, s'escaparà el principal objectiu de la temporada, que no és altre que classificar-se per a la Champions League del proper curs. Jo ho tindria clar, marcaria un full de ruta d'ací a Nadal. Qui no estiga per la llavor i no done el rendiment desitjat, li ensenyaria la porta d'eixida i em quedaria tan ample. Açò és el València FC i complim 100 anys, portar eixa samarreta no és qualsevol cosa, per tant, la implicació i l'actitud són innegociables. La setmana que ve tenim una cita en Mestalla davant el Rayo Vallecano, un examen per a molts dels jugadors mencionats. Tot el que no siga guanyar serà una presa de pèl. Amunt!