El Valencia no consiguió reafirmar su superioridad en Butarque. Fue un partido intenso en el que se peleó por cada balón y en el que el planteamiento de Marcelino y la lucha de los de Mestalla en el campo estuvieron a la altura de conseguir tres puntos, que en este momento valen más que el oro. Pero de nuevo, empate... y ya van 15. El titubeo de los valencianistas en el último tramo de partido les costó un gol en el 88. Aún siendo dominante y con claras ocasiones, nada, el Valencia no consigue llegar a ese estado de gracia que acabe con el cuero en la portería contraria.

Estamos ante la cruda temporada de los empates, «del casi, pero no» y al final lo que cuenta no es la sensación de superioridad que haya dejado el Valencia en Butarque, si no lo que dice el marcador, y el marcador dice 1-1. Resultado que bien pudo haber sido un 2-1, una derrota en toda regla del cuadro valenciano en los minutos de descuento, horrible. Por suerte, el Valencia tiene a 'NETHOR'.

Una vez más, la actuación de Neto Murara evitó el desastre a Marcelino, por que hay que decir, que de los 15 empates, muchos podrían haber sido derrotas si bajo los palos no hubiera estado uno de los que, hoy por hoy, está considerado uno de los mejores porteros de Europa, por su seguridad, su dominio en el área, sus magníficos reflejos e intuición. Aún no sé cómo paró la chilena de En-Nesyri, había media legión impidiendo la visibilidad. Está claro que el ex de la Juve se ha ganado el respeto de esta Liga a pulso.

Doble respeto, diría yo, y es que Neto está jugando lesionado, tiene rota una falange, le han puesto una férula para que pueda continuar en el campo y para que en los golpes duros la fractura sufra lo menos posible. En este momento la falange del dedo índice de la mano derecha de Neto está cicatrizando y los huesos necesitan reposo cuando están rotos, primeramente para que el hueso suelde como es debido y sin desplazamiento alguno -esto puede acarrear problemas futuros- y segundo por que duele, y no poco.

Yo pensé que Neto sería baja segura después de leer el parte de lesión tras el partido de ida en Glasgow, al menos tres semanas, que es el reposo que requiere este tipo de fractura, y que por consiguiente, sería el turno de Jaume, pero no. El guardameta brasileño decidió junto al cuerpo médico del Valencia continuar jugando, seguir ayudando a su equipo, nada de baja, nada de reposo. Me pareció arriesgado, sobre todo cuando vi que la lesión le llevó a hacer alguna parada dudosa ante el Espanyol. El cancerbero despejó algún balón en alguna ocasión de manera aparatosa, paradas que podrían generar ciertas dudas de si Neto estaba para jugar o no. Pero ya lo hemos visto en Butarque, por encima de la dolencia, incluso arriesgando la lesión, el primer portero de Mestalla no se anda con chiste, no hay pelotazo que achante a Neto, ni balón que lo sorprenda, está y está con todo.

El ex de la Vecchia Signora ya llevaba cinco partidos con la portería a cero, algo que el Valencia CF no conseguía desde hace años, y del fallo ante el Leganés no fue responsable. Esta temporada el Valencia es uno de los equipos menos goleados, en su área es un bunquer, y de esto Neto ha participado en gran medida. Van 15 empates, sí, que podían ser varias de ellas derrotas, pero el Valencia tiene a un primer portero comprometido, seguro de sí mismo, al que no le importan los pelotazos que le lancen, ni los balonazos que acaben golpeando su falange rota. El Valencia tiene a NETHOR.