En els últims 8 dies , el Valencia CF ha aconseguit 3 victòries en 3 'partits', cosa insòlita si tenim en compte la temporada tan fluixeta que estava realitzant l'equip de Marcelino. Arriba l'hora de la veritat i ha coincidit en el millor estat de forma de la majoria dels jugadors del planter. Eixe, tres de tres, sona a música celestial, i més, quan ja estàs classificat per a la final de la Copa del Rei. Jugar eixa final ens ha donat ales i, sobretot, ens ha donat una sobredosi de confiança que ha alliberat a l'equip. El jugador que millor reflexa eixa confiança és Rodrigo, qui amb 4 gols, ha cimentat eixes tres victòries consecutives. Sempre he pensat que Rodrigo no estava fet per a jugar en el Valencia CF, perquè es tractava d'un jugador massa estètic i poc efectiu, però, hui per hui, cal reconèixer que és un dels líders de l'equip, i així ho demostra cada 'partit', aportant sacrifici, treball, molta classe i últimament, efectivitat i gols decisius. Personalment, Rodrigo m'ha guanyat pel seu compromís amb el club i per la seua aportació a l'equip. Està en molt bona forma i, per fi, s'ha 'desmelenat' i això cal aprofitar-ho, perquè és un jugador imprescindible per al Valencia CF.



Electricitat

Respecte a l'encontre del passat dijous davant el Krasnodar, en l'Europa League, voldria fer unes reflexions: en primer lloc, crec que vàrem vore els millors 35 minuts consecutius del Valencia CF de la temporada , amb un joc elèctric i molta efectivitat cara a gol, llàstima que Gameiro no certificara el 3-0 en una ocasió d'eixes que són tan clares i que no pots fallar-la. Això va afectar l'equip de tal manera que ja no va alçar el cap en tot el 'partit'. Imperdonable l'errada de Gameiro. En segon lloc, crec que vàrem vore la pitjor segona part de la temporada, perquè incomprensiblement, el Valencia CF va regalar la pilota al Krasnodar, deixà de pressionar i reculà 20 metres, com a conseqüència€ gol en contra. Mestalla es va enfadar molt i amb motius. Eixa actitud de l'equip que es creu superior al rival i pensa que ho te tot fet, li va passar factura i va propiciar que el Krasnodar es reconnectara al 'partit' i a l'eliminatòria. Imperdonable, Marcelino hauria d'haver reaccionat més prompte i no deixar-se seduir per eixe còmode 2-0. El relaxament es paga i ara toca jugar un encontre a boca de canó, allà a fer punyetes, amb un fred que pela i obligat, segurament, a marcar un gol per a poder superar l'eliminatòria.



Que continue la ratxa

El diumenge les mirades estaran posades en Montilivi, on el Valencia CF torna a jugar-se-la en lliga davant el Girona. Què be quedaria un 'quatre de quatre'. En fi, com ja no queda molt de marge, si el Valencia CF vol accedir a la quarta posició, no queda altra que seguir sumant de tres en tres punts. Vaja embolic amb tant de tres en tres , quatre de quatre, quatre de tres€ xe, la qüestió és que continue la ratxa de victòries i guanyem al Girona. Amunt!