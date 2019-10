Oportunitat en Pamplona

N o tenim remei. El Valencia CF ha passat del cel a l'infern en quatre dies, i això no pot ser. Dissabte passat, en el Wanda Metropolitano davant de el Atlético de Madrid, el Valencia CF va donar motius per a ser optimistes, sobretot en la segona part, on podríem afirmar que l'equip de Celades es va berenar al del 'Cholo' Simeone. Gràcies al canvi tàctic i a situar els jugadors on millor rendeixen, l'equip va reviscolar mostrant una versió més ambiciosa i competitiva que a punt va estar de cristal·litzar en una victòria. Per tant, primera lliçó que cal anotar senyor Celades: Kondogbia, Coquelin i Parejo, de moment, no poden jugar junts.

El dimecres, davant el Lille, provablement, anava a ser l'encontre més important de la fase de classificació, tot marcant el destí del Valencia CF en eixa competició. Celades torna a fer-se l'harakiri alineant junts a Kondogbia, Coquelin i Parejo. Conclusió: l'entrenador del Valencia CF també és cabudet. A la mitja part intenta desfer l'embolic, igual que va fer en el Wanda, i quasi li ix bé, però massa tard, l'equip valencià, sempre superat pel Lille, mai va trobar el seu lloc i va donar una imatge pèssima. Senyor Celades, cabut! Si saps que eixa tripleta de jugadors no funciona, perquè continues apostant per ella? El Valencia CF va fer algo molt difícil: superar la castanya de partit que feu l'any passat davant el Young Boys. Si eixa ha de ser l'actitud i predisposició en la Champions League, millor quedar-se en casa i que juguen els juvenils. Fou una vergonya. L'afició perdonem moltes coses però la incompetència i la manca de competitivitat no la traguem. Tu pots perdre o empardar un encontre, però sempre donant la cara. La imatge del Valencia CF en Lille és molt preocupant, més que no pareix, perquè és com si de la nit al matí als jugadors se'l haguera oblidat jugar al futbol, com una amnèsia temporal que et deixa bloquejat. Sincerament, crec que això és més feina d'entrenador que dels jugadors, que també estigueren molt desencertats, i es fa necessària una bona teràpia per tal d'evitar eixos daltabaixos tan preocupants.

Ara es presenta un altra oportunitat en Pamplona, on Osasuna estarà esperant que el Valencia CF mostre la versió de Lille i passar-nos per damunt. Ull, perquè l'Osasuna no és pitjor equip que el Lille i segur que troba la manera de pressionar l'eixida de baló, que tant ens costa últimament. Així és que ens conformarem que Celades tinga present l'error que ha suposat juntar a Kondogbia, Coquelin i Parejo en el centre del camp, i presente una alineació que ubique cada jugador en el seu lloc. Per cert, si Wass no és lateral dret i ja tenim un lateral dret en el planter com és Correia, no estaria malament començar a donar-li minuts per a què s'hi vaja adaptant, no? Ho deixe caure. Per últim, la imatge del Valencia CF que vàrem vore en Lille cal extirpar-la d'immediat i que no torne a aparèixer, l'afició no mereix passar tanta vergonya. Amunt!