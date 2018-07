Sara Saiz, capitana del equipo de baloncesto: "Hemos demostrado que tenemos nivel y que podemos quedar entre las cuatro primeras de Europa"

Sara Saiz (València, 1994) es capitana del equipo de baloncesto de la Universitat de València, donde juega desde el año 2012, cuando comenzó sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ya graduada y Máster en Profesorado de Educación Secundaria, se despide este año del equipo con muy buen sabor de boca: oro en el Autonómico, bronce en el nacional y lista para colocar a su equipo entre los cuatro mejores de Europa el próximo día 22 en Coímbra, como ya ocurrió en Córdoba 2012.

Poco más de 20 años y por segunda vez en el Campeonato Europeo. ¿Cuándo empieza tu carrera en el baloncesto?

Empecé a jugar a los seis años en mi pueblo, Almàssera. Luego me fichó el Ros Casares, que era el referente femenino del baloncesto valenciano. Cuando desapareció nos fuimos todo el mundo al Valencia Basket y desde entonces estoy ahí. El año pasado jugué en Liga Femenina 2 y este año he jugado en el nacional. Y en el equipo de baloncesto de la Universitat de València llevo desde el año 2012, cuando entré en la carrera.

¿Podemos hablar ya de palmarés?

Bueno...Todos los años que he jugado con la Universitat en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU) he conseguido el oro en la Comunitat Valenciana; luego he ido con el equipo al Campeonato de España (CEU) y hemos conseguido tres bronces de seis, y un oro. El año que entré, en 2012, fuimos al Europeo, que se celebró en Córdoba, y quedamos cuartas, y ahora este año vuelvo.

¿Cómo os sentís, capitana y equipo, ante la competición internacional que comienza el próximo día 22?

De todas las que somos, solo yo he ido a un Europeo, entonces, todas están muy nerviosas porque realmente no saben lo que es. No obstante, vamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión, y un poco asustadas quizás, porque se supone que un Campeonato de España es más fácil que un Europeo y en Madrid ya había mucho nivel este año. Pero, bueno, nosotras vamos a competir al cien por cien y con el objetivo del oro. Si después no llegamos y nos quedamos en grupos, pues tampoco pasa nada.

Bueno, habéis hecho una buena temporada: os habéis vuelto a proclamar campeonas autonómicas, por ejemplo.

La verdad es que la final la ganamos de 70. Creo que lo bueno que hemos tenido este año es que hemos sido un grupo muy competitivo. A pesar de ir 50 arriba en la final no nos relajamos, sino que fuimos todo el rato trabajando hasta acabar el partido, y yo creo que esa actitud es algo que en el Campeonato de España también se ha notado a pesar de quedarnos con el bronce, porque estuvimos a dos puntos de meternos en la final. ¡Íbamos a por todas! Sabemos las limitaciones que tenemos, pero no nos da miedo.

Sois las terceras de España y las primeras en la Comunitat Valenciana, eso se tiene que notar en el ambiente del equipo de cara al Europeo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo animas a tus compañeras?

Yo les digo que, al final, el Europeo es para divertirte. Todas las que estamos en el equipo venimos de categorías inferiores. Cuando éramos junior y cadetes, todas fuimos a un montón de Campeonatos de España y, entonces, es como que la continuación de estar en este equipo y tener la oportunidad de ir a Campeonatos de España y de Europa es revivir los momentos que vivías en tu infancia. Así que yo les digo que a divertirse y sin miedo, porque, después de todo, el tope es llegar al Europeo y eso ya lo hemos conseguido, ya hemos demostrado que tenemos nivel y que podemos, ahora solo tenemos que divertirnos y todo lo que venga de más, bueno será.

La verdad es que tienen en su líder un ejemplo, a una veterana de la competición internacional. Aun así, ¿qué es lo que te provoca más "respeto"?

A ver, a mí lo que más miedo me da es que creo que somos un equipo muy bajito, de pequeña estatura, y cuando sales de España los equipos de Europa, sobre todo, las serbias y las rusas son muy altas, además de jugadoras profesionales. Creo que si nos pueden hacer daño, es en eso. Nosotras somos un equipo -siempre lo hemos sido- rápido, que corre, pero sin altura. Creo que lo que más nos puede asustar es que nos falta altura.

A pesar de ello, ¿te atreves a hacer una previsión de los resultados en Coímbra?

Yo soy muy competitiva, así que ya les estoy diciendo a todas que si podemos ir a por el oro, vamos; aunque jugando bien, podemos estar entre las cuatro primeras. Sé que es soñar mucho, pero yo tengo mucha confianza porque somos un equipo muy competitivo, que no se rinde y que lucha siempre con pico y pala.

Aunque sales del equipo este año, ¿cuáles son los objetivos para la próxima temporada?

El equipo seguirá la misma línea que este año: el baloncesto femenino siempre ha demostrado estar a un nivel alto en la Universitat. La verdad es que apuestan mucho por nosotras y nos dan mucha libertad y confianza, sobre todo, desde que llegó Pau Gaya, que es nuestro entrenador. Con él ha ido todo rodado.

¿Y qué hay de tus proyectos de futuro?

A más corto plazo quiero seguir jugando en el Valencia Basket. No es una liga profesional pero sí es una liga de competición. Por otro lado, ya me empiezo a centrar en mi mundo laboral. Estoy trabajando de preparadora física en el Valencia Basket, que es lo que yo he estudiado. Pero, bueno, no quiero dejar de jugar y voy a seguir haciéndolo.

Pues mucha suerte, Sara, para todo lo que te propongas. Si quieres añadir algo más...

Yo solo hablo de baloncesto, pero es verdad que la Universitat de València a nivel deportivo en general tiene mucho nivel y lo ha demostrado, así que espero que se sigan haciendo las cosas como hasta ahora y que, a pesar de irme, tengo plena confianza en que la Universitat va a seguir obteniendo buenos resultados, compitiendo al cien por cien y yendo a por todas.