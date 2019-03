Dejan en ridículo a un colaborador de El Chiringuito

Un periodista del periódico Marca, concretamente fotoperiodista según su propia biografía en redes sociales, le ha metido un 'zasca' histórico a Juanma Rodríguez, colaborador de El Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol y del propio periódico Marca, por un artículo de opinión que Juanma Rodríguez ha escrito... ¡en el periódico Marca!



El colaborador de El Chiringuito ha cargado duramente contra Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, por lo que hizo el central catalán en el partido que disputó la selección autonómica de Cataluña ante Venezuela. Durante el partido, el público que asistió al encuentro comenzó a cantar "puta España" y Piqué primero les mandó parar y después, ante los medios de comunicación, pidió respeto: "Hay que predicar con el ejemplo. Todo lo que sea una falta de respeto es intolerable".



Ante esto, Juanma Rodríguez escribió un artículo que se publicó en el periódico Marca con este titular: "A mí no me engañas, Piqué, a mí no me das gato por liebre", y que contenía frases como las siguientes: "El postureo demagógico ha sido inmediatamente comprado por el noventa y nueve por ciento del periodismo deportivo español pero a mí... a mí no me engañas, Piqué, a mí no me das gato por liebre. Tú, que al final del partido pediste respeto, nos lo faltaste gravemente a todos los españoles acudiendo, feliz y orgulloso, a una consulta que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional".



Pues bien, Pablo García, fotoperiodista de Marca, ha contestado en redes sociales diciéndole lo siguiente: "No hace falta que te engañe, ya te engañas tú solo denigrando la profesión de periodista". Se desconoce si el aludido ha dicho algo al respecto.





No hace falta que te engañe, ya te engañas tú solo denigrando la profesión de periodista. https://t.co/XnqgeIK3sL — Pablo García (@pablogsacristan) 27 de marzo de 2019