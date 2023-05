Cada familia, como cada persona, es un mundo. Lo que está claro es que sin hijos, no sólo las familias desaparecen, sino que la sociedad terminaría tal y como la conocemos. No nos referimos a que dejen de nacer niños en el mundo, sino simplemente a que cada pareja tenga sólo uno. Estamos en una cada vez más dolorosa pirámide invertida de la población.

El número de nacimientos en España ha marcado un nuevo mínimo histórico al situarse en 329.812 en 2022, la cifra más baja desde el comienzo de la serie, en 1941 (por entonces había 26 millones de habitantes en el país), según la estimación de nacimientos difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2021, sin ir más lejos, fueron 337.380 y en 2020, 341.315. En conclusión, los españoles no quieren tener hijos y cada vez es un porcentaje mayor el número de hijos de los inmigrantes de primera o segunda generación.

El principal motivo por el que los españoles no tienen hijos es el económico. Antes, con un sueldo en la familia era muy habitual tener varios hijos y una casa pagada antes de los 40, pero ahora es difícil incluso poder mantener un bebé. Si no nacen hijos y los mayores cada vez viven más, el problema de las pensiones sólo acaba de empezar y difícilmente alguien de menos de 40 años podrá tener una cuando se jubile. La falta de ayudas a las familias de clase media por parte de los gobiernos son un hecho crucial y los costos de la cesta de la compra, la vestimenta, los alquileres o las hipotecas, que incluso en 2023 han aumentado un 50%, no ayudan. Un informe de 'Save the children' ha puesto el foco en el dineral que se dejan las familias que deciden tener hijos y han concluido que en la Comunitat Valenciana cuesta una media de 710 euros criar a uno. Tener dos, tres o cuatro no multiplica necesariamente la cifra, claro.

Hay algunas ayudas que pueden rebajar los costes, pero sólo mandar a un bebé a la guardería puede costar unos 500 euros al mes si no recibes ayudas. Ahora toca alimentarlo y vestirlo... En ocasiones es más cara la guardería que el colegio e incluso la leche, los pañales o las vacunas suponen un gasto brutal que pueden hacer tambalear la economía familiar.

Familias monoparentales, bajo el foco

Así consta en el informe de Save The Children, "El coste de la crianza", donde se pone de manifiesto que esta cuantía es "algo inasumible" para muchas familias monoparentales -la gran mayoría encabezadas por madres solas- que deben hacer malabares para poder sacar a sus hijos adelante. Este domingo se celebra el Día de la Madre y la entidad social centrada en la defensa de la Infancia pone el foco en esas mujeres solas que crían a su hijos con infinitas dificultades.

Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada recientemente, los hogares monomarentales son los más expuestos a la pobreza y exclusión social. En la Comunitat Valenciana la mitad de los hogares compuestos por una madre sola con hijos a cargo está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que más de 34.000 familias monomarentales se encuentran en esa situación. Así, mientras en el conjunto de hogares con niños y niñas a cargo la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 24,7%, en los hogares monomarentales alcanza el 49,3%.