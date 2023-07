Los principales partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales del 23 de julio incluyen en sus respectivos programas electorales una serie de medidas para intentar fomentar la adquisición de la vivienda por parte de los jóvenes españoles y para mitigar los efectos de la subida de los tipos de interés en los ciudadanos que ya estén pagando actualmente una hipoteca.

De esta manera, desde el comparador y asesor hipotecario iAhorro, han analizado detalladamente los programas electorales de PSOE, PP, VOX y Sumar. Lo más destacable, a priori, es que el partido que lidera Santiago Abascal no incluye en su programa electoral nada relacionado con las hipotecas, por lo que solamente analizan las medidas de las otras tres principales formaciones políticas.

“El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema global, que afecta principalmente a los jóvenes, pero que se va extendiendo a capas de población de mayor edad”, afirma el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo, que también enumera entre los motivos de este problema: “La subida de los precios, especialmente en el alquiler; una oferta deficitaria y, por último, la subida de los tipos de interés”.

Avales en la hipoteca para los jóvenes

Una de las medidas estrella anunciadas tanto por PSOE como por PP es la concesión de avales para que los jóvenes hasta 35 años tengan más fácil el acceso a una vivienda en propiedad. Por un lado, Pedro Sánchez ya aprobó hace semanas una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros que pretende garantizar a los jóvenes el acceso a hipotecas al 100%. Es decir, el objetivo es avalar el 20% que el comprador tendría que aportar de ahorros (los bancos normalmente financian el 80% del precio de compra de la vivienda) para que solamente tuvieran que pagar los gastos de la operación (otro 10%). Pese a que esta medida está ya aprobada, todavía falta desarrollarla con el ICO y proceder a su aplicación.

En el caso del PP, Alberto Núñez Feijóo también anunció hace semanas que su partido aprobaría, en caso de llegar a la presidencia del Gobierno, un aval destinado a jóvenes de hasta 35 años con el objetivo de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda.

Sobre estas dos propuestas, el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo asegura que tienen “sus pros y sus contras”. Por un lado, asegura que ambas líneas de avales “permiten superar una de las trabas principales que se encuentran los jóvenes, que es la de tener ahorro propio y que es muy importante para poder pagar lo que no financia la hipoteca. Y también les permitirá acceder a la vivienda antes de lo previsto”. No obstante, el principal inconveniente que nos encontramos es que “quien lo pide y recibe seguramente vaya a pagar una cuota moderadamente superior si le conceden una financiación al 100% o al 95%, a la que pagaría si pudiera optar a una financiación del 80%, especialmente en un momento de tipos altos”, matiza Gallardo.

Y es que, cuanto más elevada sea la cantidad financiada, más alta será la cuota mensual de la hipoteca, lo que podría hacer que “la ratio de endeudamiento del cliente se dispare y el banco, pese a los avales, tampoco le conceda la hipoteca”, explica el experto de iAhorro. Eso sí, hay una diferencia entre las dos propuestas: la del PP “añade un esfuerzo de compra mayor para el comprador porque lo máximo a financiar es el 95%”, pero ese 5% de diferencia que tendría que poner de ahorros en “permitirá que las cuotas sean algo inferiores”, por lo que también “disminuiría un poco el riesgo de endeudamiento marcado por las entidades financieras”.

Bonos de 1.000 euros contra la subida de las hipotecas

Una de las propuestas más comentadas entre las que incluye Sumar en su programa electoral es la concesión de un bono “de emergencia” de 1.000 euros por hogar y podrán beneficiarse de él los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000 euros, y precio de compra de hasta 300.000 euros. El objetivo, dicen desde la agrupación de izquierdas que lidera Yolanda Díaz, es “ayudar a sufragar una parte del aumento de la hipoteca” por el auge del euríbor.

Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, compara esta ayuda con otra que propone el Partido Popular: ayudas de 750 euros para disminuir la carga hipotecaria de los hogares con rentas medias y bajas que se hayan visto afectados por la subida del euríbor. Según Feijóo, esto se conseguirá con la creación de un fondo “solidario” entre la banca y el Gobierno cuyas aportaciones ascenderían a los 2.000 millones de euros.

De esta manera, el experto financiero de iAhorro cree que ambas medidas “pueden suponer una ayuda, pero esa ayuda no deja de ser puntual y no se centra en solucionar un problema de fondo”. Esos 1.000 o 750 euros “sí podrían ser un complemento a otras medidas como el Código de Buenas Prácticas, pero no parece que tenga gran utilidad, más cuando el impacto de la subida del euríbor no es algo momentáneo”.

Asimismo, el PP propone la concesión de otro bono, también de 1.000 euros, pero para facilitar la emancipación juvenil. En este caso, el objetivo es “ayudar a pagar los gastos objetivos de alquiler o la compra de una vivienda”. Entre esos gastos podrían estar el pago de una fianza en el caso del alquiler o de los impuestos en el de la compraventa. No obstante, aunque Antonio Gallardo afirma que pese a que “las ayudas directas pueden ser positivas, esos 1.000 euros que ofrece el PP no parecen una cantidad muy elevada que vaya a solucionar el gran problema que tenemos en España de la vivienda. Y mucho menos si hablamos de afrontar los ‘gastos objetivos’ de la compraventa, más elevados que en el caso del alquiler”.

Más flexibilidad para el cambio de hipoteca

Para aliviar la carga de los hipotecados que han visto cómo sus cuotas han ido aumentando, sobre todo debido al auge que ha experimentado el euríbor en los últimos meses, el PSOE promueve “mejoras aplicables a todos los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la conversión de las hipotecas a tipo fijo, la restructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago”, explican desde el partido en su programa electoral.

Al respecto, el experto financiero de iAhorro matiza que “el cambio de hipoteca de variable a fija no deja de ser una de las funciones del Código de Buenas Prácticas” y que esta medida añadida en el programa del Partido Socialista “se queda en el camino a lo que debería ser la portabilidad: que el cambio de hipoteca no tuviera gastos”.

Precisamente eso es lo que piden desde Sumar: establecer obligatoria la portabilidad de hipotecas. La coalición de izquierdas propone establecer de forma obligatoria la portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, ya sea por novación, cancelación o subrogación, “siguiendo la estela de la portabilidad telefónica, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades”, explican desde el partido de Yolanda Díaz.

Gallardo asegura que esta medida de la formación de izquierdas “es interesante, ya que le da la facilidad a un producto tan sumamente largo en sus plazos (hay hipotecas que duran hasta 40 años) de adaptarse a los cambios del mercado”. El experto de iAhorro matiza, además, que “esto es positivo para las familias porque podrían, sin tantas medidas extraordinarias, aminorar los impactos en sus ahorros de una subida de la hipoteca ahora, pero también en un futuro”.

Otras medidas: alargar hasta siete años la hipoteca o crear un banco público

Otra de las medidas estrella que ha anunciado el PSOE ya en precampaña electoral es la de ampliar hasta los 37.800 euros el umbral para acceder a las medidas recogidas dentro del Código de Buenas Prácticas de la banca. Además, amplía también el plazo de amortización a siete años (ahora son tres) y ofrece la posibilidad de congelar la cuota de la hipoteca durante un año. Sobre esto, Antonio Gallardo manifiesta que “todo lo que sea ampliar es positivo”, y pide “que también se aplique en el caso de aquellas personas que, pese a que la próxima revisión de su cuota no suponga un encarecimiento excesivamente brusco, sí hayan sufrido anteriormente una subida importante en la misma y siga suponiendo un agravante para su economía”.

Por su parte, Sumar también propone la creación de un banco público “que contrarreste el oligopolio bancario” y gracias al cual “se pueda rebajar el coste de las hipotecas”, explican desde la formación de Yolanda Díaz. Sin embargo, Antonio Gallardo cree que, pese a que “hasta los propios bancos están deseando que se haga efectiva”, realmente “lo que estarían creando es un ‘banco malo’ en el cual se da cabida al cliente que expulsa la banca privada”. Por tanto, esta medida, finaliza el experto del comparador y asesor hipotecario iAhorro, “difícilmente sería rentable y además supondría una anomalía en el mercado: tendría un coste grande y, a priori, sin grandes ventajas”.