Marta García gana su primera carrera en W-Series

La piloto alicantina Marta García logró este sábado su primera victoria en las W-Series femeninas de automovilismo al ganar desde la 'pole' y de principio a fin la cuarta prueba puntuable, disputada en el circuito alemán Norisring, cerca de Núremberg.



La piloto, de 19 años, se hizo por la mañana con su primera 'pole position' y por la tarde estrenó su palmarés de victorias en la primera edición del certamen.





