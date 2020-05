Hora y televisión de las 500 Millas virtuales con Fernando Alonso

Fernando Alonso tiene entre ceja y ceja las 500 Millas de Indianapolis, aquella carrera que lideró antes de abandonar en su debut y a la que pretendía volver este año en busca de su ansiada Triple Corona. Pero el coronavirus lo frustró todo.

Eso sí, el asturiano no ha dejado pasar la ocasión y este sábado, a la misma hora y en la misma fecha que debía correr en 'The Brickyard', disputará la versión virtual de 'The Race' junto a otros ilustres del automovilismo.

Alonso, que ha mostrado en sus redes imágenes de sus entrenamientos con el simulador y su coche azul con la bandera española y su nombre en los laterales, estará rodeado de pilotos como Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Oriol Servía y Mario Andretti, entre otros, y rumores sobre el fichaje de última hora de Sebastian Vettel.

A pesar de su accidentado debut en Zandvoort en las carreras virtuales hace una semana, el español tratará de ganar aunque sea virtualmente las 500 Millas, un evento organizado por 'The Race' sobre la plataforma rFactor 2. La carrera se podrá seguir a través del canal oficial de Youtube de la prueba, así como en Eurosport y ESPN a partir de las 18:00 horas en España.

También te puede interesar:

Fernando Alonso: "Sé lo que voy a hacer en 2021"