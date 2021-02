Primera imagen de Alonso sin mascarilla tras su operación

El piloto español Fernando Alonso ha publicado en las redes sociales su primera foto tras el accidente de bicicleta que sufrió el pasado 11 de febrero y por el que fue operado del maxilar superior.



"Vitamina D. Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes", escribe el bicampeón mundial de F1 junto a la imagen en la que no se aprecian secuelas visibles en el rostro.





Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. ????



Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages ????#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL