Cómo seguir la presentación del nuevo coche de Fernando Alonso

El equipo Alpine F1 Team dará a conocer este martes a las 15:00 horas desde Gran Bretaña (16.00 horas en España) su nuevo A521, el monoplaza con el que el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon tratarán de brillar en la temporada 2021 del Mundial de Fórmula 1.

La presentación del equipo no contará con la participación del asturiano, bicampeón del mundo de F1, que no ha podido desplazarse hasta Reino Unido por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

"Hola a todos, como sabéis, mañana martes no podré participar en la presentación del nuevo coche. Con las restricciones vigentes entre Suiza y Gran Bretaña, es bastante difícil viajar, pero de cualquier modo seguiré la presentación virtualmente como todos los demás y no importa si no estoy físicamente allí. No puedo esperar a ver el auto nuevo, los nuevos colores e incluso los trajes. Estoy realmente muy emocionado, nos vemos pronto", afirmó Alonso en un vídeo facilitado por Alpine, y que son sus primeras palabras tras ser operado en Suiza.

El piloto ovetense se encuentra actualmente recuperándose de la lesión que se produjo en la mandíbula tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta el pasado 11 de febrero y que no le impedirá estar la próxima semana en los test de pretemporada que serán en Baréin.

