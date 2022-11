El paso de Mick Schumacher por la Fórmula 1 está siendo más decepcionante de lo esperado. El hijo del káiser, heptacampeón del mundo, es cierto que ha estado en el peor equipo de la parrilla con Haas, pero ha estado por debajo del rendimiento esperado.

El campeón de la F2 y de la F3 no ha cumplido con las expectativas y solo ha podido puntuar en dos carreras. Fue en el GP de Gran Bretaña y en el de Austria de manera consecutiva. Kevin Magnussen, su compañero, lo ha hecho en hasta seis carerras, por ese motivo la continuidad de Schumacher está en entredicho.

En una entrevista en exclusiva en RTL rebotada por MARCA, Bernie Ecclestone, el ex mandamás de la Fórmula 1, da su opinión sobre las opciones del hijo del 'káiser'. Ecclestone cree que Mick Schumacher no ah estado al nivel en sus dos primeros años en el Gran Circo: "La gente estaba decepcionada con su actuación, no sabemos si fue por él o por el equipo. Pero, por supuesto, es difícil encontrar a alguien que lo ponga en un equipo ganador. Porque él no está en uno en este momento".

Sin embargo Ecclestone va todavía más allá y no solo entiende la intención de Haas de firmar a Nico Hulkenberg para la temporada 2023 sino que aconseja a Schumacher abandonar la Fórmula 1: "Tal vez necesite olvidarse de la F1 y centrarse en otras series de deportes de motor. Su nombre es su mayor carga, pero trata de estar a la altura lo mejor que puede. Y eso es lo que lo mete en todos sus problemas. Por lo tanto: olvídalo y gana en otra categoría".