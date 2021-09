Hace tan solo unos días Matías Prats Chacón asistía a los Premios la Alcazaba en Ávila para recoger un galardón en el nombre de su padre y, muy sincero y ajeno al revuelo que tendrían sus declaraciones, confirmaba la felicidad de su gran amiga Sara Carbonero al lado del cantaor Kiki Morente.

Ahora, el periodista deportivo - que ha vivido un verano inolvidable gracias a su retransmisión de la Eurocopa de fútbol en Mediaset - matiza sus palabras y aclara que "veo feliz y muy contenta a Sara" pero deja claro que en ningún momento confirmó su noviazgo con el hijo de Enrique Morente. "Yo de Sara lo único que sé es que está feliz. Me apetece mucho verla, me alegro mucho porque se lo merece, es una chica excepcional, llena de talento, de ganas, una periodista fantástica, la admiro mucho y la tengo un cariño inmenso", asegura, desmintiendo que sepa algo de su incipiente relación con Kiki Morente: "Yo no tengo ni idea, aunque lo supiera no soy nadie para hablar de ella, es mi amiga y yo lo quiero es que esté feliz. No me cuenta mucho, no pregunto, yo la veo con esa sonrisa que tiene y eso me vale", señala.

Matías, muy amable, también ha querido desmentir ante nuestros micrófonos la presunta crisis sentimental entre su padre, Matías Prats, y su pareja desde hace varios años, Ruth Izcue, que según diferentes fuentes estarían viviendo en domicilios separados desde el pasado mes de julio. "Tampoco me cuenta mucho. Yo le veo muy bien en general y ya está. Tiene más de 70 tacos y sigue con la misma ilusión por trabajar, por estar al frente de los informativos del fin de semana, por estar con la familia, jugar al golf, hacer deporte. Mi padre es un gran tipo. Me llena de orgullo ser hijo suyo".