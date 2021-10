Kiko Rivera y Anabel Pantoja no pasan por su mejor momento. Su relación se acabó de torcer cuando el DJ no acudió a la boda de su prima en La Graciosa. La supuesta razón por la que Kiko no fue al casamiento fue la colaboradora de ‘Sálvame’ la traicionó.

Quien desveló esta información fue Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’, y según pudo contar, la sobrina de la tonadillera mandó un mensaje a su primo en el que le decía que no vaya a Cantora porque “no iba ser bien recibido” tras la muerte de doña Ana.

Además, fue Isabel Pantoja la que llamó a su sobrina para que le enviara este recado, como confirmó Matamoros. "La única que está en contacto con la familia es Anabel Pantoja", señaló el colaborador.

Eso si, a pesar de que el mensaje fue enviado y recibido con éxito, Kiko Matamoros acudió a la finca. Pero está decisión no la tomó él solo, ya que fue Raquel Bollo la que animó al DJ. “Tienes que ver a tu madre y que no te pese hacerlo”, dijo Matamoros.

Estamos seguros de que la historia no se va a acabar aquí, puesto que ambos tienen temas pendientes por resolver. Cabe la posibilidad de que Anabel Pantoja y Kiko Rivera vuelvan a la televisión para discutir y para señalar los motivos de sus respectivos enfados.