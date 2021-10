'La última tentación' es el programa de más éxito de Telecinco en los últimos dos meses. No ha pegado tanto como las anteriores ediciones de 'La isla de las tentaciones', pero sigue manteniendo su cuota de pantalla en lo alto. El morbo de las infidelidades y las cornamentas tienen mucho tirón entre el público joven y eso se nota en el share. Fany, Christofer, Lucía, Isaac, Marina, Andrea... muchos son los nombres que empiezan a ser reconocibles entre el gran público.

Durante el último 'debate de las tentaciones' se confirmó algo que se venía mascando. Los participantes se encuentran divididos en dos villas. En una se encontraba Isaac, alias 'lobo', alias 'feo-guapo', alias 'soy de barrio' y en la otra nuestra amiga Lucía junto a Bela, una ex amante del licántropo presumiblemente entre su relación con Marina y la posterior con Lucía. Pero tú y yo sabemos que mezcló los cromos. A lo que vamos, Lucía se las apañó para que la mayoría votaran a favor de expulsar a la hambrienta Bela de la villa... ¡sin saber que la mandaría directamente a los brazos de su novio!

Con el mencionado contexto, la primera noche en la que estuvieron juntos, el lobito no fue capaz de reprimirse ante las insinuaciones y caricias de la muchacha, terminando por plantarle un buen morreo como antesala de cosas +18 que, todo el mundo intuye, pasarán.

"Sí te pongo nerviosa", le dice Isaac en este vídeo a Bela, que le contestó tras provocarle una risa nerviosa: "No te puedo aguantar ni la mirada porque me gustas". Después de este intercambio de palabras, ambos se miran y ¡boom! toma la iniciativa de besarla, tomando parte activa ella. No se podía saber (¡ja!). No había más testigos que las cámaras, ya que sus compañeros estaban dando otro tipo de juego en la hoguera.