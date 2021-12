Ximo Puig ha anunciado este lunes novedades sobre las medidas Covid en la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado que se va ampliar los establecimientos donde se exigirá el pasaporte covid debido al avance de la sexta ola de coronavirus. La Generalitat Valenciana va a solicitar el aval del TSJCV para poder poner en marcha esta medida lo antes posible. Cuando entre vigor, será obligatorio para acceder a toda la hostelería, a gimnasios, a cines y a teatros o centros deportivos así como cualquier instalación de acceso público en la que se pueda comer o beber.

A pocos días de la celebración de la Navidad, el objetivo prioritario ahora del Consell es acotar la posibilidad de contagios. Hasta ahora el certificado covid tan solo se pedía en restaurantes, bares y establecimientos de ocio con un aforo superior a 50 personas, así como en residencias, hospitales y festivales de música con un aforo de más de 500 personas. Puig ha subrayado que en un mes los contagios en la Comunitat Valenciana se han triplicado, así como los ingresos en hospitales y las UCI. Sin embargo, también ha indicado que la Comunitat Valenciana está en alerta, pero que las cifras de hospitalización distan mucho de las registradas en el peor hora de la pandemia. En este sentido, insiste en el éxito de la vacunación: "el 93% de los valencianos está vacunado. Es el factor diferencial que diferencia este momento de los peores momentos de la pandemia registrados hace un año".

Precisamente, la Generalitat anuncia un impulso al plan de vacunación con la puesta en marcha de estas nuevas medidas: se pondrán en marcha 42 puntos de vacunación estable con cita previa para poner la tercera dosis de refuerzo. Estos puntos se ubicarán en espacios públicos como polideportivos o centros próximos a hospitales. Para ello, se crearán 147 equipos de vacunación para descongestionar la atención primaria y aumentar el ritmo de inmunización. Se crearán también puntos de vacunación sin cita previa, especialmente para dosis de refuerzo y primeras dosis para pacientes rezagados. Esta semana se van a poner en marcha 23 puntos de estas características.

Sobre la Navidad

Ximo Puig ha reconocido que "esta Navidad no puede ser como nos gustaría" y que, "tenemos que ser absolutamente prudente". A esto ha añadido que "los contagios se producen en espacios cerrados" y que, por lo tanto, se debe actuar en consecuencia. Los expertos sanitarios piden reducir los contactos y no reunirse con personas que tengan síntomas así como cumplir las cuarentenas y los aislamientos. Puig insiste en que "no estamos para fiestas" y recuerda que no es conveniente celebrar grandes reuniones familiares.

De momento no se han decretado medidas al respecto, aunque la conselleria de Sanidad, Ana Barceló, ha recalcado este lunes en una entrevista que la Navidad "son unas fiestas muy entrañables pero ahora no estamos en ese momento". Por ello, ha recalcado: "la prudencia es lo mejor y sería aconsejable que nos reuniéramos como máximo dos núcleos familiares, que ventilemos el espacio y que no olvidemos el uso de la mascarilla y el resto de medidas".