Desnudo en directo de Steisy en el debate de 'Secret Story'. La colaboradora quiso sorprender a todo el público con una promesa que hizo la pasada semana, en concreto la que le hizo Jordi González. La joven se sometió a un retoque estético para quitarse los kilos que le sobraban. Ya le han quitado la faja, por lo que no ha querido esperar más para enseñar el fantástico resultado. Y sin ningún pudor, en directo se desnudaba en medio del plató de 'Secret Story'.

La ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' enseñaba el resultado de su operación y todos quedaban sorprendidos del tipazo que se le ha quedado a la colaboradora. "Enhorabuena. Me parece una obra de arte", eran las palabras que, todavía en shock por el atrevimiento, le dedicaba el presentador a Steisy. La joven está feliz con su cambio y aunque aún no está recuperada del todo, esta mereciendo mucho la pena.

Una operación para definir su figura

La colaboradora televisiva se ha sometido a una liposucción completa para retirar los litros de grasa que ganó con la medicación que estuvo tomando tras su tratamiento con el psicólogo. La operación ha consistido en quitar grasa de la espalda, marcación abdominal, definición de cartucheras, aumento de glúteos y eliminación del exceso de grasa en la zona de los brazos para perder, en total, hasta 10 litros de grasa.