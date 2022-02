Son muchas las veces en las que los clientes se quejan del trato recibido por empleados de un bar o por el precio desproporcionado de una cuenta. En otros casos son los propios camareros los que tienen anécdotas de clientes. Precisamente esto ha ocurrido en un bar de Málaga.

Un hombre había tomado una serie de consumiciones en el bar a media tarde. A eso de las 20 horas y con una cuenta de 26 euros esperándole, comenzó a encontrarse mal de manera repentina. Los trabajadores del local no tardaron en reaccionar y tratar de socorrer al vecino de 53 años, llamando a una ambulancia que no tardó en llegar.

Los sanitarios atendieron al hombre, pero no tardaron el diagnóstico: Intento de 'simpa'. El personaje no tenía intención de abonar los 26 euros de su consumición y decidió simular una asfixia para no pagar la cuenta. No coló. Pillado, el mal actor optó por tomarla, recuperó el aliento y cargó contra todos a base de insultos e intento de agresión. Llamaron a la Policía Nacional y los agentes terminaron arrestando al 'timador', que tendrá que pagar una multa superior a los 26 euros de sus consumiciones.