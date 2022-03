El Chiringuito de Josep Pedrerol sigue adelante con una renovación de su equipo. Recientemente se ha hecho pública la despedida de tres de sus colaboradores más jóvenes, pero el espacio de Mega no dejará sillas vacías. Por un lado contratarán más becarios, mientras que por otro se contará con alguna cara conocida. De hecho, de cara al 'Clásico' que medirá a Real Madrid y FC Barcelona el próximo domingo, el programa tendrá entre los presentes a Guti.

El histórico jugador del Real Madrid colgó las botas para buscarse la vida como entrenador, pero después de un tiempo como ayudante en el Besiktas, dio el salto como técnico titular en el Almería, donde no se tuvo paciencia y terminó por ser despedido por Turki Al-Sheikh al final de la temporada 19/20. Desde entonces, no ha vuelto a coger las riendas de ningún equipo. Guti, al que ya no le gusta que le llamen Guti, fichará ahora como comentarista para el equipo de Josep Pedrerol, con quienes ya colaboró en el pasado.