La relación entre Ivana Icardi y Hugo Sierra quedó vista para sentencia después de muchas idas y venidas, tras comenzar su noviazgo durante su participación en 'Supervivientes 2020' y terminar a los siete meses. "Los dos estábamos hartos, no podíamos seguir así", afirmaron en sus redes sociales.

Con el transcurso del tiempo, empezaron a aumentar los rumores de una mala relación entre ambos a través de la red social Twitter, que apuntaron, incluso, a que el uruguayo le echó de su casa. Unos comentarios que le impulsaron a la influencer a salir a la palestra y desmentir todo lo que circuló. "Nadie me echó de casa. Cuando yo vine, Hugo ya vivía aquí, por lo tanto, la que se va soy yo", dijo.

Además, se encargó de negar que se lleven mal pese a todo lo sucedido. "¿Por qué todo tiene que acabar mal? Nos llevamos bien, no hay ningún tipo de tensión. Será mas aburrido así, quizás sí, pero es que no hay pleitos entre nosotros, ni nada. Es más, él me aconseja sobre zonas y cosas para alquilar. Sólo queremos ser felices, aunque sea por separado", comentó Ivana.