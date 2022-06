Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son una de las parejas más reconocidas en el mundo del corazón en España. Sin embargo la felicidad de ambos podría haberse ido y el amor esfumado según las últimas informaciones de la revista 'Semana'. El Premio Nobel de Literatura y su pareja podrían estar atravesando una ruptura.

Según informa la mencionada publicación, ambos llevan semanas viviendo por separado. De hecho Vargas Llosa ha sido visto recientemente salir de su casa de soltero en Madrid. Este saldría pronto a primera hora de la mañana para volver horas después.

Por su parte Isabel Preysler ha desmentido la información de Semana, pero la realidad es que no se saben los motivos por los que el escritor y ella no conviven en la mansión que tienen en Puerta del Hierro. No obstante y pese a los rumores de ruptura, no está confirmado que así sea, ya que se han dejado ver juntos en público.