Lidia Torrent es popularmente conocida por ser una de las camareras más famosas de la televisión. Aunque su nombre resuena en la pequeña pantalla desde la cuna. Es hija de la conocida modelo y presentadora Elsa Anka y Miguel Torrent. Ha logrado hacerse un hueco por sí misma y se ha convertido en un popular personaje televisivo gracias a First Dates. Esta vez, Lidia fue una de las protagonistas del programa, aunque la cita no era para ella.

La valenciana Raquel acudía al programa a "conocer una chica femenina, me tiene que entrar por los ojos y tener un feeling de primeras". Sin embargo, antes de empezar con su cita los ojos se lo fueron hacia la camarera. "Eres muy guapa", piropo que agradeció Lidia Torrent. Matías Roure, barman del local de Cuatro, exclamó: "Hacen una linda pareja".

"Me está poniendo nerviosa porque Lidia está tremenda, es espectacular, sus labios, ese cuerpo... no sabes por donde mirarla", aseguró Raquel. Tanto subió la temperatura del restaurante que Matías preguntó entre risas: "¿Ponemos el aire acondicionado?". "Me gustan las mujeres como ella, me quedaría todo el día mirándola", admitió la valenciana antes de conocer a Rosa, su cita. Ambas pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y encontrar puntos en común.

Al final triunfó el amor: Rosa sí que quiso tener una segunda cita con Raquel porque "me ha parecido una chica muy interesante". La valenciana, por su parte, también quiso volver a quedar, sellando su decisión con un beso.