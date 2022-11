Cuenta atrás ya hacia el Black Friday, uno de los eventos comerciales más esperados del año. Exportada de Estados Unidos, esta tradición marca el inicio de las compras navideñas con grandes descuentos en torno al 'viernes negro', que este año cae el 25 de noviembre, viernes. Son muchos los que aprovecharán ese fin de semana para cumplir los encargos de Papá Noel y los Reyes Magos, renovar el armario o comprar algunos aparatos tecnológicos que necesitamos.

Sin embargo, no todas las tiendas esperan a ese viernes para lanzar sus rebajas en sus productos, algunas adelantan estas ofertas para tratar de ampliar las ventas. Tradicionalmente el último viernes del mes de noviembre pero son muchas las marcas que adelantan los descuentos para que no se concentren todas las compras en un día, así que desde ya se pueden aprovechar muchas ofertas en tecnología, moda, deporte, hogar, belleza, etc.

Calendario del Black Friday

Corte Inglés

Desde el 24 a las 22 en su tienda onlinehasta el domingo 26, con descuentos de hasta el 45%. Eso sí, al vender artículos de muchas marcas, hay algunas que empezarán a lanzar ya sus descuentos.

Amazon

Lanzará sus primeras ofertas oficiales el 18 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 28 del mismo mes. Eso sí, como son muchas las marcas que hay en su catálogo, ya se puede acceder a muchos chollos en tecnología, moda, hogar, belleza, deporte...

Inditex

Las ofertas de Zara y de otras firmas del grupo Inditex, como Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti o Bershka, solo estarán vigentes durante 24 horas y habrá que esperar hasta el viernes 25 de noviembre, tanto online como en tiendas.

Carrefour

Ha lanzado varias ofertas anticipadas, pero lo más importante empezará el viernes 25 de noviembre.

Primark

El rey del low cost se adelantará con algunas ofertas, pero la fecha oficial es el viernes 25 de noviembre.

MediaMarkt

El gigante tecnológico comenzó el día 1 de noviembre y terminará el 30. Así, se podrá disfrutar de todo un mes de chollos, Cyber Monday incluido. Ordenadores portátiles, teléfonos móviles, accesorios de informática, aspiradores, patinetes, consolas, videojuegos, artículos de gaming... Además, existe la posibilidad de financiación hasta en 24 meses sin interese (el producto elegido debe tener un precio a partir de los 299 euros).

Ikea

Desde el 15 al 25 de noviembre Ikea ofrecerá un reembolso adicional de hasta un 50% por la venta de muebles suyos usados. Además, habrá grandes descuentos en toda la tienda y en categorías específicas como organización, muebles y soluciones de almacenamiento.

Cortefiel ,Women'Secret, Pedro del Hierro, Springfield, Slow Love, Hoss Intropia y High Spirits

Si alguna de estas marcas te gusta, aprovecha del 25 al 27 de noviembre para comprar, porque encontrarás descuentos de hasta el 50%. Eso sí, en firmas como Springfield la fiesta ya ha empezado y hay mucha prenda y accesorio en oferta.

Shein

Desde el 14 hasta el 29 de noviembre, la firma hará descuentos de hasta un 85% en moda, belleza y decoración, por Black Friday y Cyber Monday. Auténticas gangas.

AliExpress

Ya ofreció grandes descuentos en su particular fiesta, la del 11.11, pero volverá a rebajar gran parte de su catálogo por el Black Friday desde el jueves 24 de noviembre y hasta el 30 de noviembre.

Pandora

La firma de joyería se suma todos los años al Black Friday, una oportunidad estupenda para comprar regalos de Navidad. Este año la marca contará con descuentos del 20% en toda su colección del 23 al 28 de noviembre.

Nike

El día grande de Black Friday se celebra el 25 de noviembre y permanecerá hasta el 28, cuando se lanzarán las ofertas del Cyber Monday. Pero los días previos también habrá algunas ofertas que rondarán el 30% en zapatillas, ropa, mochilas y otros accesorios.