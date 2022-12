El último video de Frank Cuesta no ha pasado desapercibido entre las redes sociales. El que fuese entrenador de tenis y estrella de la televisión con su programa 'Frank de la Jungla', ahora es youtuber, donde habitualmente habla sobre naturaleza, de vez en cuando da su opinión sobre temas candentes de la actualidad social española, y en este caso ha salido quemado...

En el video lega a usar las palabras "antinatural" o "estamos siendo anormales", para referirse a las nuevas producciones audiovisuales, en las que sugiere que se está imponiendo la homosexualidad a la fuerza, que no es lo que se ve en la naturaleza. Tú pones una p**a película de Netflix y ves tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo a un tío y una tía nunca", dijo.

"Que está muy bien que haya tías que se coman los morros, y que se chupen las t**as, y que haya tíos que se peguen 'mamandurrias'. Pero, perdonadme que os diga, de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal. Que estamos siendo anormales", agregó.

Vete a la naturaleza, ¿Qué busca el gallo, un gallo o una p**a gallina? ¿El ciervo busca otra cierva u otro p**o ciervo?", se refirió el streamer sobre la sexualidad en la naturaleza.

Este tweet se hizo tremendamente viral, y las reacciones y comentarios al clip no tardaron en llegar, tachando al herpetólogo de homófobo, machista y retrógrado.

Frank Cuesta diciendo que ser heterosexual es lo "normal" y que ser gay o lesbiana es "antinatural". Homofobia bien 😍 pic.twitter.com/BxnXZFNI2k — Gema MJ (@gmaemejota) 13 de diciembre de 2022

Frank Cuesta responde

El ex tenista de leonés respondió a la usuaria que le comentó el clip que se viralizó. Y no solo no se disculpó, si no que se reafirmó e invitó a todo el mundo a que viese el video completo -de una hora- y de no sacar de contexto tan solo un extracto del clip.