La Isla de las Tentaciones ha arrancado fuerte. La sexta edición del programa de Telecinco no ha dado tiempo a sus seguidores a olvidarse de los participantes que llenaron la pantalla hace pocas semanas. La crisis de la cadena ha llevado ala nueva directiva a cambiar radicalmente la parrilla y llenarla simultaneamente de todas sus apuestas. Un órdago en toda regla.

Esto acaba de empezar y poco a poco los seguidores van conociendo a las parejas. Ya sabemos que tarde o temprano irán asomando cuernos por más de una cabeza y no serán pocos los que se quiten la careta. Álex y Marina son la pareja que está intentando ganar protagonismo, siempre con permiso de Adrián y Naomi, que han empezado fuerte por los berrinches de ella.

Volviendo a Álex, todo apunta a que los celos de su novia están más que justificados. Por los antecedentes, no porque sea guapo... ya que es el tipo menos atractivo de la isla. El hecho es que el chico está encantado de conocerse, o por lo menos orgulloso de parte de su cuerpo (no es la cara precisamente). Así lo ha comentado ya en una conversación en la que camuflaba sus inseguridades ante el acercamiento de un soltero a su novia.

"Yo no estoy fuerte hermano, pero me saco el rabo y que se lo saque él. A ver quién me lo iguala. Yo con eso dejo marcas, porque todas repiten. Que mi piba no va a encontrar a otro tío que folle como yo", dijo Álex.