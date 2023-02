Antonio David ha dado los motivos que le llevaron a ocultar su relación con Marta Riesco, periodista de Telecinco y trabajadora de Ana Rosa Quintana, a Olga Moreno. Pese a ello, en su canal de Youtube 'Ahora hablo yo', reconoció no estar en condiciones de hablar. "Es un día difícil para mí. No es mi mejor día. Este directo lo podíamos haber hecho hace cuatro días que me encontraba mejor de lo que me encuentro ahora", dijo el exguardia civil.

No obstante, dio los argumentos por los que no dijo nada sobre su romance con Marta Riesco. "Es una mujer luchadora, con valores... Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo vamos para delante y vamos a formar una familia", comentó, al igual que fue sincero sobre la decisión que tomó, hecha desde el corazón y el máximo respeto.

"Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. No sabes si decíserlo es lo mejor o no decírselo precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho", argumentó.