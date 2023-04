Hay cosas que, por ley de Murphy, sólo pasan cuando estamos de viaje y no nos pillan en casa. Esa tubería que se rompe o ese electrodoméstico que se avería. El estropicio es especialmente duro si se trata de la nevera, que no la habremos dejado llena pero siempre tendrá cosas almacenadas en el congelador que se pueden estropear.

Por suerte hay un truco que evita las peores consecuencias de que se estropee la nevera. Sólo necesitas una moneda que puede ser hasta la de un céntimo, pero lo dejamos en la de cinco, que es más probable que lleves una de esas encima. Con ella puedes ahorrarte más de un problema.

Una moneda de cinco céntimos para evitar las consecuencias de la avería del congelador: ¿cómo?

El truco es muy sencillo. Eso sí, tienes que hacerlo varias horas antes de irte de casa. Primero debes llenar un recipiente cualquiera con agua e introducirlo en el congelador. Después comprueba que ya se haya helado y coloca la moneda encima del hielo.

¿Qué conseguimos con esto? Descubrir si la temperatura se ha mantenido constante todo el tiempo. Si llegamos y el agua está derretida no hay que ser un genio para darse cuenta de que el congelador no funciona, pero quizás haya habido un incidente a lo largo de estos días como un corte de luz que haya hecho que se pierda el frío en algún momento aunque haya vuelta. Si el agua del recipiente está helada pero la moneda ha ido al fondo es que ha ocurrido esto.

Los problemas que te ahorras gracias a este truco

Evidentemente esta moneda no va a arreglar tu nevera. Deberás llamar al seguro y repararla o, en el peor de los casos, comprar otra. Sin embargo si la moneda aparece sumergida en el hielo ya quedamos advertidos de que la comida que había dentro se ha estropeado y no debes comértela. No es un problema menor el que evitas.

A fin de cuentas lo que queda claro es que la lavadora o el microondas no se deben estropear en vacaciones porque no están en uso, y si les ocurre algo te darás cuenta al llegar. Pero si es la nevera todo lo que hay dentro se va a echar a perder al romperse la cadena del frío. Parece una trivialidad pero es un truco muy importante que puede evitar grandes disgustos.