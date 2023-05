Según comentan, esta nueva estafa comienza recibiendo una llamada al móvil de la victima de, supuestamente, su entidad bancaria. Por lo tanto, no es que la llamada llegue por parte de un número desconocido ni nada de eso. Al descolgar, la persona que esté sufriendo la llamada, escuchará algo similar a lo siguiente: "Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado".

Evidentemente, con toda tu buena fe, puede que decidas marcarla, pero eso será un gran error, puesto que con eso solo los delincuentes podrán hacerse con tus claves de tu banca online.

Todo esto lo explican a través de un vídeo visto en el Instagram de la Policía Nacional: "Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing. ¿Cómo? Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes".

"Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves", avisa el Cuerpo. Muchos usuarios se preguntan en los comentarios cómo es posible que, simplemente tecleando el número, los ladrones sepan qué cifras se marcan. Otros han respondido que quizá es por el sonido: cada número tiene uno característico, de tal forma que al otro lado de la línea pueden descubrirlos.

"Cuidado con esta nueva modalidad de #spoofing! Podrían hacerse con tus claves sin que detectes que se trata de una #estafa", ha escrito la Policía junto al vídeo.