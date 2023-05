Muchos opinaban que de la pandemia íbamos a salir todos mejores personas, más empáticos y solidarios los unos con los otros, pero lo cierto es que muchos de los comportamientos y actitudes que que suceden a nuestro alrededor en el día a día demuestran que desgraciadamente no es así.

Si no que se lo pregunten a esta camarera de una pizzería, que viendo que era la hora del cierre del establecimiento y que todavía tenía cenando a un grupo de 15 personas en el local, les solicitó 'por favor' una mínima ayuda para poder irse a descansar a una hora menos intempestiva.

Lejos de ‘apiadarse’ de la empleada, los clientes no sólo no la ayudaron sino que, como ella misma explica en sus redes sociales, incluso llegaron a mofarse de ella antes de abandonar la pizzería.

“Un grupo de 15 personas me acaban de dejar las mesas así a las 0:39 (hora de cerrar) y se han ido riéndose cuando les pedí que por favor me ayudasen a recoger o al menos poner las mesas en su sitio. La gente que viene aquí no tiene decencia”, escribía en su cuenta de Twitter el usuario @Rangerkun.

Comentarios para todos los gustos

Las respuestas a este tweet, como no podía ser de otra manera, no se han hecho esperar. Y hay para todos los gustos. Desde los que le apoyan con comentarios como “se llama educación” o “a mí me parece mala educación y la verdad sé como se sintió, poneros en la piel”, hasta los que la censuran ya que consideran que “literalmente es tu trabajo”, “me pides que me ponga a recoger y te cae hoja de reclamaciones”, “te apuntas una horita más, que está la cosa jodia” o incluso “jajaja un camarero que te diga que le ayudes a recoger, lo que me faltaba por ver. Y está indignado el g…”.

Sea como sea, lo cierto es que la 'denuncia' de la empleada en las redes sociales se ha convertido en viral y acumula más de 1,9 millones de visualizaciones, más de 10.000 likes y casi 700 retweets.