La tercera edición de la Velada no está teniendo la mejor de las suertes. A menos de un mes del acontecimiento del año, Ibai anuncia que dos de los participantes confirmados el pasado 27 de febrero no se subirán al ring el próximo 1 de julio.

La primera baja anunciada fue la de ViruZz. El streamer se unía a Ibai en el canal de Twitch de Llanos para dar la noticia de que había sufrido una lesión ocular que le impedía competir en Madrid el mes que viene. "Tengo diplopía. Veo doble por así decirlo y me dijeron que tenían que operar de inmediato", explicaba el youtuber al borde de las lágrimas. El accidente se habría producido en Londres, donde participó en su primer combate profesional, encuentro que tenía pactado antes de confirmar su asistencia a la Velada de Ibai, y del que salió victorioso con un KO.

Shelao, el contrincante de ViruZz, se enfrentará ahora a Mihail Amoli, modelo y streamer que contaba el día del anuncio con un mes para prepararse para competir en el evento de boxeo del año. Sin embargo, este enfrentamiento corre peligro ya que Ibai no está contento con el comportamiento de Shelao. El streamer se quejaba en su canal de Twitch de que no se le había comunicado con tiempo suficiente de la baja de ViruZz, comentario que no le ha gustado a Ibai, quien afirma que "hay gente que simplemente quiere quejarse. Y no lo digo por gente de la audiencia. Lo digo por los concursantes".

La segunda baja es la de Papi Gavi, anunciada el pasado 8 de junio. El streamer confirmaba que, debido a una enfermedad que sufrió de pequeño, su médico le aconsejaba no competir en la Velada. Papi Gavi sufrió un neuroblastoma que casi provocó su muerte cuando era pequeño, de lo que se recuperó pero que dejó algunas secuelas. De cara a la Velada, el streamer realizó exámenes médicos para comprobar que todo estaba bien, pero cuyos resultados le impiden subirse al ring el próximo 1 de julio.

Al día siguiente, Ibai anunciaba que Abraham Mateo sería quien se pondría los guantes para reemplazar a Papi Gavi en su combate contra Ampeter. El cantante de 24 años dispone de dos semanas para entrenarse para la Velada, reconociendo que ha peleado en el pasado, pero nunca de manera profesional. La polémica surge cuando el mismo Ampeter acusa al cantante de 'Señorita' de engañar a la audiencia, ya que Abraham Mateo llevaría 10 años federado en la Federación Española de Boxeo. "No le tengo miedo, pero sé honesto", dice el streamer.

Ampeter ya tiene rival.



Bienvenido a la velada del año III @AbrahamMateo. pic.twitter.com/r1BFKE9DHU — Ibai (@IbaiLlanos) 9 de junio de 2023

La Velada del Año III tendrá lugar el 1 de julio en el Cívitas Metropolitano de Madrid, con 60.000 entradas vendidas en menos de una hora y expectativas de superar todos los récords conseguidos durante la Velada del Año II.