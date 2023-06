Sálvame es un programa de televisión de Telecinco que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos. Generalmente, eso sí, del mundo de la farándula y la telebasura.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por el siempre polémico Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador principal desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

La nueva dirección de Mediaset entró como un elefante en una cacharrería y empezaron a hacer y deshacer la parrilla de Telecinco. Retocaron los horarios de Sálvame, tanto al inicio como al final, colocando varios programas con los que Pasapalabra no tuvo ni para empezar. Los planes no salieron bien y la crisis de audiencia y económica siguió adelante, distanciándose por detrás de Antena 3. 'Pesadilla en el Paraíso' no funcionó lo esperado y los debates de 'La Isla de las Tentaciones' fueron suprimidos, aunque el programa mantuvo el tipo. Ahora, ya con fecha para su cancelación, son muchos los habituales del programa que saben que su gran fuente de ingresos se cortará de raíz el 16 de junio. Sálvame Deluxe aguantará un poco más, hasta el 7 de julio.

Con este panorama, muchos son los que han empezado a mover ficha. El caso es que Jorge Javier Vázquez, uno de los principales causantes de la grave crisis económica de Telecinco, ha decidido dejar colgado al programa y a sus compañeros antes de tiempo. Todavía queda en el aire su regreso antes de que se cancele el programa de telebasura, pero ya ha allanado su escapada para no salir en la foto.

Anuncio de Jorge Javier Vázquez

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero.

En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena."

1.500 trabajadores en peligro

La crisis de audiencia de la cadena, que empezó con la polémica emisión de la 'docuserie' de Rocío Carrasco, conducirá a la cancelación del espacio. El cese de emisión del programa de telebasura o del Deluxe se llevará el trabajo de una parte considerable de los 1.500 trabajadores de Mediaset mediante a un dramático ERE. Hay que recordar que en 2019, la empresa aumentó en un 25% su plantilla total al contratar 300 personas más que mantuvieron hasta la fecha.

La existencia de otros programas de corazón en Telecinco será un puente de plata para algunos trabajadores, está claro. Incluso se espera que algún colaborador histórico de Sálvame 'fiche' en exclusiva por 'Fiesta'. Tanto este programa como 'Socialité' comparten algunos trabajadores que, en principio, salvarían su puesto en estos dos programas. En cualquier caso, la empresa ya ha comunicado que realizará un ERE mediante un comunicado:

ERE en Mediaset

"La empresa agradece sinceramente a todos sus trabajadores el alto grado de compromiso con su trabajo y lamenta sinceramente tener que adoptar la decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo. No obstante, en el actual estado de cosas, constituye la única opción para asegurar la viabilidad de la propia empresa y evitar una mayor sangría en los puestos de trabajo. Es un procedimiento formal que comienza y que tiene unos plazos legales. En paralelo, La Fábrica de la Tele trabaja junto a Mediaset en futuros proyectos".