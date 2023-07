El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

La DGT no multa en Cataluña ni País Vasco y deja de hacerlo en Navarra

Si cometes una infracción al volante en tierras catalanas o vascas no recibirás una multa de la DGT. ¿Por qué? Porque no tiene las competencias. En esas dos comunidades autónomas la potestad de gestionar el tráfico está transferida a sus propios gobiernos y la DGT, vinculada al Ministerio del Interior, no tiene nada que decir. Por tanto, la multa te la tiene que poner otro organismo.

En el caso del País Vasco desde 1983 opera la Trafikoa, el departamento de tráfico del País Vasco. Y en 1998 llegó el Servicio Catalán de Tráfico. Estos organismos colaboran respectivamente con la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo las labores de vigilancia y, en su caso, sanciones.

Este año, desde el 1 de julio de 2023, la Comunidad Foral de Navarra ha recibido también las competencias. Es la Policía Foral la que las asume a partir de ahora. El cuerpo autonómico va a reforzar su plantilla con 149 nuevos agentes destinados a controlar el tráfico. Se espera que esta región se embolse 12 millones de euros al año con esta transferencia.