Más de dos décadas lleva Emma García siendo una de las caras más reconocidas de Telecinco. La presentadora se ha asentado en Mediaset como una de las personas con más autoridad dentro de la cadena y también sus compañeros han sufrido su mal genio en alguna ocasión..

Emma García arrancó su carrera televisiva en Mediaset al frente de ‘A tu Lado’ para pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa, El Juego de Tu Vida y finalmente los fines de semana por la tarde con Viva La Vida.

Sin embargo Emma García no ha sido una jefa fácil para muchos de sus compañeros y colaboradores a lo largo de estos 20 años en Telecinco. Emma García es una de las presentadoras con más carácter de la televisión. No siempre es un plato de buen gusto para sus colaboradores, pero así consigue que no se le suban a la chepa durante los directos. Por este motivo ha sido duramente criticada.

Por ejemplo uno de los más sinceros fue Diego Arrabal, que colaborada en A Tu Lado y también en Viva La Vida aseguró que era muy “borde” a lo que la propia Emma García le contestó: “No era borde, sino que era dura para que no me me toreaseis y me hicierais caso” a lo que Arrabal insistió: “Eras muy borde, lo hablábamos por detrás y decíamos ‘ya está cabreada’. Has cambiado por completo, aunque sigues siendo dura”, pero la vasca se excusó… “Una cosa es ser dura y otra es ser borde. Llegué aquí de la ETB y el primer día ya la tuve y dije: ‘o me impongo o me comen”

Otro que también ha criticado con dureza la forma de dirigir los programas fue Pipi Estrada. El reconocido periodista deportivo fue uno de los consejeros que más tiempo estuvo en Mujeres y Hombres y Viceversa y explicó sobre Emma García: “Defino mi experiencia con Emma García con la siguiente frase: ‘ni una mala palabra, ni una buena acción”

Rumores de despido de Emma García

La realidad de Emma García y de Viva la vida es que no es oro todo lo que reluce. Y todo salió a relucir cuando Emma cogió vacaciones y entonces Toñi Moreno se puso al frente del espacio en agosto y... ¡booom! Récord de audiencia. Y las cifras no se mantienen con el paso de los meses. Por eso se sondea el adiós final de Emma García del espacio. La verdad es que Emma García sigue siendo trabajadora de Mediaset, de momento, por lo que el supuesto despido no se habría producido.

A la espera de saber qué ocurrirá con su trabajo, Emma se presentó este sábado en el programa para volver a presentar tras superar el coronavirus por segunda vez.