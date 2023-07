La telebasura no empezó ni terminó con Sálvame. Siempre hubo clases en el mundo del corazón y no era lo mismo comparar a las Marta Chávarri, Isabel Preysler, Ana Obregón o Carmen Ordóñez con los personajes casposos que nos han invadido en los últimos tiempos. Rocío Carrasco, Jesulín, Belén Esteban o Isabel Pantoja y todo lo que les rodearon fueron esa 'clase media' de personajes intermedios... pero lo peor estaba por llegar.

Cuando un personaje del corazón empezaba una relación sentimental o polémica con un desconocido, este segundo pasaba al interés mediático temporal de la prensa rosa de baja calidad. En caso de ser capaz de mantenerse bajo el foco, podía incluso llegar a vivir del cuento o ganarse un puesto en los platós. Que se lo digan a Antonio David Flores o Kiko Rivera, por ejemplo. Otra cosa ya es la cantera de Mediaset, esa que se ha ido labrando con el tiempo en programas como Gran Hermano, Mujeres y Hombres y Viceversa, Gandía Shore o, más recientemente, La Isla de las Tentaciones. Hablamos de programas de telebasura que se retroalimentan entre sí y nutren de personajes la pequeña pantalla. Dos de ellos, que tuvieron su posterior recorrido en Telecinco, fueron Ylenia Padilla y Oriana Marzoli. ¡Vaya dos!

Ambas tuvieron su momento en la pequeña pantalla y terminaron desapareciendo de los platós. La española decidió desaparecer de la televisión, un mundo que no le hacía ningún bien, tal y como dijo en numerosas ocasiones a pesar de que intentaron su vuelta. Por otro lado, la venezolana trataba de crecer como empezó, manteniendo relaciones 'sociales' con sus iguales. En fin, tanto Ylenia como Oriana tenían su público, quizá la primera más por su sincera originalidad. Llegaron a compartir espacio, pero nunca se llevaron bien.

Enfrentamiento en una discoteca

Ylenia protagonizó algunos episodios polémicos y uno de ellos fue con Oriana. La alicantina relató su encontronazo: "Estaba en una discoteca en mi momento top y viene la tía, que se ha operado entera, cuando no la conocía nadie. Entonces vino y me dijo que dejara de copiarle. Con dos dedos le di en la frente y me piré. Entonces intentó que le dieran un Deluxe, pero me lo dieron a mí. Quiso volver a Chile, pero no puede porque la quieren matar. Está operada entera y dice que no, pero tenemos fotos tuyas de hace cinco años y eras un orco de Mordor". Lo que está claro es que ambas han pasado por chapa y pintura... varias veces.