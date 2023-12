Ubicado en la soleada Costa Dorada de España, Port Aventura es uno de los destinos más populares para los amantes de las atracciones y los espectáculos. Con una variedad de zonas temáticas y una atmósfera vibrante con los personajes de la Universal, ofrece una aventura inolvidable para visitantes de todas las edades.

El parque cuenta con seis áreas temáticas distintas, cada una con su propio encanto y experiencias únicas. Desde la exótica y fascinante área de Mediterrània hasta el trepidante parque anexo Ferrari Land, hay opciones para todos los gustos. Los que buscan adrenalina pueden lanzarse a toda velocidad en Shambhala, una de las montañas rusas más altas de Europa, o desafiar la gravedad en el impresionante Dragon Khan. Y, desde este año, la novedosa atracción de Uncharted promete emociones fuertes.

Diversión para toda la familia en Port Aventura

Port Aventura también tiene mucho que ofrecer para aquellos que buscan un poco menos de adrenalina. El área temática de SésamoAventura es el lugar perfecto para los más pequeños, con atracciones y espectáculos basados en los personajes de Plaza Sésamo. Además, el parque cuenta con una amplia variedad de actuaciones acrobáticas y coloridos desfiles que deleitan a toda la familia.

Una de las cosas más destacadas de Port Aventura es su atención al detalle y su capacidad para transportarte a diferentes lugares y épocas. Desde el encanto de la antigua China hasta la energía de México, la naturaleza de la Polinesia y el vibrante Far West, cada área temática está cuidadosamente diseñada para sumergirte en su cultura y ambiente. Los visitantes pueden disfrutar de auténtica comida y música, así como explorar la arquitectura y la decoración típicas de cada región.

Una experiencia completa en las instalaciones del parque

Para aquellos que desean prolongar su visita, Port Aventura ofrece una selección de hoteles temáticos que garantizan una experiencia completa. Desde el lujoso Hotel Gold River hasta el aventurero Hotel Colorado Creek, los huéspedes pueden relajarse y descansar en un entorno inspirado en las temáticas del parque. Además, los visitantes también pueden disfrutar de Caribe Aquatic Park, un parque acuático lleno de toboganes, piscinas y diversión bajo el sol.

Con su combinación única de emociones, entretenimiento y cultura, este parque temático ha cautivado a millones de visitantes de todas partes del mundo. Desde sus vibrantes atracciones hasta sus espectáculos y su atención al detalle en la ambientación, este parque temático te transporta a un mundo mágico en el que no falta la tecnología punta.

Llega Port Aventura VRX by Zero Latency

Los fans del parque temático están de enhorabuena porque este año la novedad es doble. Tras Uncharted: El enigma de Penitence viene Port Aventura VRX by Zero Latency. Se trata de una impresionante experiencia de realidad virtual de libre movimiento en un espacio de 200 metros cuadrados y sin precedentes en España.

La nueva atracción se ubicará junto a la entrada a los parques del resort y tendrá siete juegos muy variados en los que no serán necesarios los cables. Un mundillo que atraía a Port Aventura y en el que ha decicido involucrarse. Port Aventura VRX by Zero Latency verá la luz el 18 de septiembre y su horario será de 15 a 0. Cuesta desde 14'99 euros por persona y partida. Ya se puede reservar plaza en la web del parque catalán.