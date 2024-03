Novedad SEPE: ayuda de 480 euros para desempleados durante dos años si no tienes paro y tienes cargas

¿Estás en una situación de desamparo porque no tienes trabajo, tienes familia a tu cargo y ya has consumido tu paro? Esta noticia te beneficia: el SEPE tiene entre sus posibilidades una nueva ayuda para personas con esta situación. Un total de 480 euros mensuales.

La reforma de los subsidios por desempleo que que ha ideado la minutra de trabajo, Yolanda Díaz y que en su momento fue derogada por el Congreso ya ponía el foco en este tipo de personas: desempleados sin subsidio con menos de 45 años. La ministra, con esta medida, trataba de equiparar en trato de igualdad, ya que sí existe una subvención para mayores de 45 que ya han agotado el paro.

También se ponía sobre el papel la posibilidad de acceder a esta ayuda en caso de consumir el paro, ser menos -como hemos dicho- de 45 años y no ponía como condición el tener cargas. Eso sí, siempre que no se alcazara un mínimo de ingresos equivalente al 75% del actual salario mínimo. Esta propuesta de ley que no llegó a aprobarse habrá de esperar... ¿Y mientras qué ocurre? Sencillo: sigue vigente la normativa actual y con ella existen una condiciones para cobrar la llamada prestación contributiva por desempleo.

Subsidio por finalizar la pretación contributiva con cargas familiares

A diferencia de la norma que quería proponer Yolanda Díaz, la actual requiere el concepto de "carga". Es la condición. Este subsidio también se llama "subsidio por agotamiento de la prestación contributiva con responsabilidades familiares" o "ayuda familiar".

En total son 480 euros mensuals prorrogables hasta máximo dos anualidades -de seis meses en seis meses. Esto, siempre que tengas menos de 45 años.

También podrán acceder a este subsidio aquellas personas que no puedan acceder al paro al no haber cotizado un total de 360 días (1 año); el mínimo exigido; siempre y cuando tengan acumulados 90 días de cotización y también convivencia en una unidad familiar a cargo.

¿Qué es tener responsabilidad familiar o alguien a cargo?

Sencillo. Tener responsabilidades familiares implicar tener a cargo al cónyuge o a algún hijo que sea menor de 26 años o mayor pero con discapacidad o personas menores acogidas si conviven o dependen económicamente del desempleado y no tienen rentas superiores al 75% del salario mínimo: esto es, los 850.50 euros mensuales 'limpios' de impuestos.