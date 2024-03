Ana Obregon desvela la verdad sobre las ventas del libro de Aless

En medio de todo el caos generado por Ana Obregón tras presentar oficialmente a su nieta, son muchas las dudas que giran a su alrededor. Algo que sí confesó, es que Ana Sandra sería uno de los deseos que su hijo pidió que se hiciesen realidad poco antes de fallecer a causa de un cáncer en el año 2020.

Pero no fue la única última voluntad de Aless Lequio. El joven también quería cumplir sus otros dos sueños: crear una fundación benéfica y publicar un libro. Su madre, no dudó ni un minuto en conseguir todas las cosas, es por ello que se puso manos a la obra. El libro que empezó a escribir el empresario ha sido terminado por Ana y se llamará 'El chico de las musarañas'.

Como ya ha explicado la celebritie en diferentes ocasiones, este libro lo empezó a escribir Aless cuando le diagnosticaron cáncer. 'Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar, y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor', explica en la sinopsis.

Aunque la gran duda se originó después de que Ana confesara que también contaría en él todo el proceso de traer al mundo a Ana Sandra Lequio Obregón, ya que biológicamente es su nieta. Un libro que no saldrá a la luz hasta el próximo 19 de abril y que ya se posiciona el número 1 en ventas debido a la intriga que causa su contenido.

Una imagen de archivo de Ana Obregón

En el día de la madre, Ana Obregón ha compartido varios post en su cuenta oficial de Instagram. Uno con varias imágenes de su madre, a la que le da las "gracias" por enseñarle "a ser la mejor madre como lo hiciste toda tu vida con tus cinco hijos". En otro lee un extracto del libro de su hijo con una voz entrecortada marcada por la emoción de momento. en un tercer post, Ana cuenta que su libro es número 1 en ventas en España ya gradece el cariño recibido durante todo este tiempo.

Javier García Obregón asegura que su hermana Ana no ha contratado a un guardaespaldas

Mucho se ha hablado a lo largo de estos días de la felicidad que tiene en estos momentos Ana Obregón tras ser madre a los 68 años de una niña llamada Ana Sandra Lequio mediante gestación subrogada. Una noticia que saltaba hace unos meses y que revolucionaba el panorama nacional por la trascendencia que la presentadora tiene en los medios y por los métodos utilizados.

Ana cuenta con el apoyo de toda su familia y de sus seres más queridos, de hecho, hace unos días conocíamos que su sobrina Celia Vega Penichet ha estado en Miami unos días -por motivos laborales- y fue a visitarla para conocer a la pequeña Ana. Un detalle que alegró a la actriz y que la llenó de vida, ya que la joven tenía una muy buena relación con su primo Aless Lequio.

Ana Obregón

Lo último que hemos conocido sobre la presentadora es que habría contratado a un guardaespaldas tras recibir amenazas, una información que ella misma negaba en sus redes sociales y que se tomaba a broma. Por esta noticia le hemos preguntado a su hermano, Javier García Obregón, que siempre ha dado la cara por su hermana y ha sido su gran apoyo.

Javier se mostraba de lo más claro con esta información sobre el guardaespaldas y nos ha confesado que "ella no me ha comentado nada" y que se trata de "algo que se ha inventado alguien". De esta manera, las palabras del hermano de la actriz confirman las de Ana y se trataría de una información falsa que nada tiene que ver con la realidad.

El empresario sí que nos aseguraba que su hermana "está feliz" y, lo que sí que desconoce es cuándo regresará a España pese a tener compromisos profesionales: "No lo sé. Eso yo de verdad que no tengo ni idea de su agenda. No tengo ni idea". Eso sí, nos confesaba que tienen muchas ganas de verlas: "Sí, muchísimas. A las dos".