Descubriendo al influencer valencianista más viral en redes

En una era digital donde las redes sociales son el epicentro de la conversación pública, la figura del influencer se ha convertido en un fenómeno casi omnipresente. Y entre la multitud de voces que resuenan Twitter Valencia, destaca una en particular: Fer el Tomate Azul, un polémico twitero que ha causado revuelo en la comunidad valencianista con sus controvertidos comentarios sobre Vinicius y su característica máscara de caballo.

Tu crecimiento en las redes ha sido espectacular y te has convertido en el ídolo de muchos jóvenes valencianistas. ¿A qué se debe?

Pienso que se sienten representados con el tipo de humor que utilizo. Hago cosas que no hace todo el mundo y eso a muchos valencianistas les gusta.

¿Cómo surgió la idea de la máscara de caballo?

Hay que remontarse a la manifestación contra el Celta de Vigo, en la última jornada de la temporada de Bordalás, unos días antes, pensé en comprarme una máscara. Se me vino a la mente una máscara de caballo porque era algo peculiar. Ese día me presenté en Mestalla con la máscara, di una vuelta al estadio y al entrar en Twitter había gente que me pedía fotos. Todo esto se comentó mucho en Twitter y así nació la fama de la máscara de caballo.

¿Cuál es el tweet más viral que tienes?

Seguramente sea en el que salgo enseñando mi cara. Actualmente, cuenta con 2 millones de reproducciones, pero también podrían ser los tweets sobre Vinicius o todo lo relacionado con el Real Madrid. La comunidad madridista es la afición más multitudinaria porque hay gente de todo el mundo, además son los que más fácilmente se enfadan, lo que da muchas impresiones e interacciones.

¿Qué opinión tienes acerca de Vinicius?

Vinicius es un gran jugador, pero con una actitud que no representa la manera de comportarse de un futbolista profesional. Tiene una actitud provocadora, porque siempre que juega en estadios rivales, busca meterse en provocaciones y peleas. No sabe gestionar sus emociones, si alguien le hace falta se encara porque es un futbolista muy tóxico. Solo hay que ver el recibimiento que tiene en todos los campos de España.

Y con respecto al Valencia, ¿qué actitud crees que ha tenido Vinicius?

Sin duda, la peor actitud posible. El año pasado aprovechó la mala situación del club, estando cerca del descenso para hacer gestos de “a segunda”, encararse con la grada y jugar con el sentimiento de la afición, que era el miedo a bajar a segunda. Él mismo se ha buscado todo el odio que ha generado entre el valencianismo.

¿Te ha traído problemas dar tu opinión sobre el tema?

Sin duda, sobre todo en las redes, recibo insultos diarios y comentarios privados despectivos, algunos incluso deseándome la muerte. “Te voy a encontrar por la calle y te voy a pegar” “Ojalá te mueras". Algunos aprovecharon el incendio en Campanar para insultarme.

Es cierto que con el tema Vinicius alguna vez me he podido exceder, me he pasado un poco, pero la gran mayoría de veces realizo un tipo de humor que no va más allá de ser simplemente humor, incluso es interpretable y creo que esta es la clave para que no me hayan bloqueado aún la cuenta. Pese a que me la denuncian diariamente.

¿Qué pasó con la periodista brasileña?

Cuando vi el video en donde grababa al niño en Mestalla, reaccioné porque no me parecía bien y le respondí con un tweet. “Cuidado cuando vengas a Mestalla”. Lo hice un poco en caliente y tuvo mucha repercusión, tanto es así que salió en la televisión brasileña. A raíz de eso, muchos recibí muchos comentarios de brasileños insultándome y amenazándome. La periodista me bloqueó directamente.

Hace unos días te doxearon. ¿Qué sucedió exactamente?

Tenía claro que esto un día podía ocurrir. No tengo ningún problema en decir quién soy o mostrar mi cara. Curiosamente, ese día llegué del dentista, miré el móvil y leí mensajes de algunos de mis seguidores, dándome ánimos y diciéndome que lo sentían mucho. Me acababan de doxear. Pensé: ¿qué hago ahora? Podría decir que no soy yo, podría ignorarlo, pensé. ¿Y si me grabo haciendo un video diciendo quién soy? Así lo hice, filmé un vídeo donde el primer minuto realmente estaba hablando en serio, después empecé a tirar un poco de ironía, a tomármelo con más humor, diciendo que conecto con la naturaleza, que soy un pacifista.

¿Qué opinión tienes sobre Peter Lim?

Ha destrozado la plantilla, ha humillado a la afición, es una pesadilla constante. Ha invertido menos de lo que debería invertir en el Valencia, tanto en dinero como en tiempo, no se le ve en Mestalla desde hace años. Si el Valencia está en Primera División es porque Baraja está haciendo un milagro con los canteranos, si fuera por la planificación deportiva estaríamos en Segunda División.

¿A favor o en contra del Nou Mestalla?

Veo el Nou Mestalla, como el proyecto de la vergüenza. Es un estadio que no merece la ciudad de Valencia, es muy cutre y más teniendo en cuenta el encanto y la historia de Mestalla.

¿Cómo ves al equipo actualmente, hay posibilidades de entrar en Europa?

Veo al Valencia con muchas posibilidades de entrar en Europa, veo al equipo muy motivado.

¿Gol que más has gritado?

El 3-1 al Getafe en 2019.

¿Partido que más hayas llorado?

La semifinal de la Europa League contra el Sevilla.

Un jugador referente.

David Villa

¿Cómo llevas las críticas?

Bastante bien porque, aunque existan críticas, también hay mucha gente que me apoya. Mucha gente sabe entender mi humor y se lo toma a bien, también recibió comentarios positivos y eso ayuda, no me lo suelo tomar como algo muy personal. Lo único que sí me afectó fue el día del incendio, porque muchos se aprovecharon de eso para insultarme a mí y a los valencianos.