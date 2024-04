Ridículo en First Dates: ¿Castellón está en Castilla o en Andalucía?

First Dates es uno de esos programas de relleno que logran números más que aceptables y una rentabilidad magnífica por su bajo coste. De hecho, es el buque insignia de Cuatro y prácticamente la totalidad de los espacios más vistos de la cadena anualmente.

La cosa es que son muchas las parejas que acuden al restaurante de Carlos Sobera en busca del amor. Otros, muchos, a pasar el rato, por vivir la experiencia o para poder contar a su vecina del quinto que salió un rato en la televisión. El perfil de comensal es variado, aunque no suelen verse muchos eruditos. Listillos sí, pero cultos más bien pocos. Claro que no es tan raro que uno, otro o los dos de la misma mesa queden en ridículo si se presta la ocasión.

¿Dónde está Castellón?

María y Pau fueron los protagonistas de una cita en la que la incultura de él quedo tan en evidencia que se hizo viral. El joven se mostró como un buen chico, pero al preguntar a su cita sobre su lugar de procedencia, quedó en evidencia que la geografía no es lo suyo. "¿De dónde eres?", preguntó él. "De Castellón" respondió ella. Y, chof, lío. "Castellón... ¿Castilla-La Mancha?”. Ella se sorprendió y le dijo que no, dándole otra oportunidad. "¿Madrid?, ¿Andalucía?", siguió. Podía haber seguido probando suerte por si le salía de casualidad antes de llegar a Ceuta, pero ella decidió cortar la sangría: "Valencia, a hora y media de Valencia, justo arriba".

Pau, otro pintas en First Dates / SD

María no se conformó con la metedura de pata de Pau y quiso insistir en ella: “En verdad estamos... Valencia, Castellón... no me digas qué, Cataluña, vamos. Tarragona, Barcelona, Gerona. Estamos cerca, estamos cerca”, creyendo que eran prácticamente vecinos de puerta. Total, qué son casi 400 kilómetros de distancia. Ambos salieron juntos del restaurante de First Dates dispuestos a conocerse mejor, claro que como busquen un punto intermedio para quedar, lo mismo aparecen en Burgos.