Lluvia de zascas a la princesa de Disney basta de Valencia en First Dates

El restaurante de First Dates suele tener como comensales a personajes de todo tipo. Los vemos con personalidades o gustos extraños, con pintas de lo más excéntricas o incluso sin saber situar la Comunitat Valenciana en el mapa. En lo que sí suelen coincidir todas las citas es que uno u otro de los participantes tiende a sacar conversaciones subidas de tono incluso antes de que el programa les incite a ello por medio de juegos.

Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' y la película de dibujos 'Mulán' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar.

Emilio y Paula, desde Valencia

Los adolescentes que acuden al restaurante de First Dates suelen dar juego. Son los más calents y, generalmente, los que más repercusión tienen en las redes sociales. Desde tan jóvenes y ya mostrando un perfil que roza lo lamentable. Eso es lo que debió pensar buena parte de la audiencia del programa estrella de Cuatro (y prácticamente de Mediaset) cuando vieron comportarse a Paula como es.

Paula, la princesa Disney basta de First Dates / Cuatro

Paula llegó desde la provincia de Valencia pisando fuerte, básicamente en busca de una especie de empotrador. Lo del amor ya si eso para más adelante. Vio al horterilla de Emilio y ya de primeras le gustó su físico, esperando y deseando que tuviera una tableta bajo la camiseta. Está claro que era un pensamiento de lo más profundo y es que, tal y como confesó, es una gran lectora que habrá leído ya "unos 20 libros". Viendo su cita, es probable que esté contando 'Teo en el avión' o 'El pollo Pepe' entre sus grandes obras favoritas.

"Soy una princesa Disney basta"

No es que Emilio fuera un cerebrín o un filósofo en busca del sentido de la vida, pero se mostró como un joven normal, acorde a lo que se espera de un chico formal con aspiraciones para el futuro. Cierto que empezó hablando bastante de baloncesto, que es lo que más le gustaba y ello empezó aburriendo a Paula, que quería entrar en materia desde el primer momento. Ella, camarera sin sueños profesionales a medio y largo plazo, se cataloga como "una princesa Disney basta". "Todo el rato con el baloncesto, sé que te gusta, pero no me está importando nada. Por favor, cállate la boca", dijo en privado a cámara.

Sobera y Matías, hablando en First Dates / Cuatro

Ya se sabe que First Dates busca los titulares hot y por ello suele plantear juegos o charlas picantonas. "Yo tengo mis cosas, pero eso es algo para la intimidad", afirmó el valenciano cuando fue cuestionado por sus fantasías o habilidades. Paula pensó que era un soso y que "se aburriría" con él en la cama... e incluso llegó a dudar de su orientación sexual: "No ha habido chispa. He pensado por un momento que eras gay. Yo incluso pienso que la tienes pequeña", dijo sin cortarse un pelo en el cara a cara final. Se ve que está acostumbrada a chicos más lanzados y que se interesan por ella exclusivamente por el mambo, ¿no?

La contestación de Emilio, aplaudida en RRSS

Emilio, infinitamente más maduro durante toda la cita y especialmente tras los ataques de la valenciana, tuvo clara su contestación: "Venir a buscar el amor y que te importe más el tamaño de mi pene. Yo conozco una persona y me da igual cómo folle. Follar puede mejorar follando. Sólo has intentado hablar de sexo y parece que has venido aquí a follar, en vez de a encontrar el amor, que es el objetivo del programa". Las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Prácticamente la totalidad de los comentarios se centraron tanto en criticar a la "princesa Disney basta" como en alabar el comportamiento del joven. Pon un Emilio en tu vida.