El repelente de Mercadona que triunfa contra los mosquitos

Han llegado las buenas temperaturas y con ellas los temidos mosquitos. El verano es una de las épocas más esperadas por todos pero también es sinónimo de estos moletos insectos. En Mercadona han lanzado, para combatirlos, varios productos milagrosos con el que podrás olvidarte de sus picadoras este año.

Hablamos, por ejemplo, de las pulseras de citronela. Una solución fácil de llevar y está disponible en dos tamaños: S y L. Una es verde y la otra amarilla para poder diferenciarlas pero las dos coinciden en que están elaboradas a base de citronela, con el objetivo de mantener alejados a los mosquitos. Con una duración de dos semanas, este accesorio tan buscado de Mercadona cuenta con un precio de tan solo 1,60 euros cada una.

Las pulseras citronela de Mercadona contienen este ingrediente natural, por lo que ofrecen protección contra los mosquitos, actuando a modo de repelente / Mercadona

Pero no es la única alternativa que hay en el supermercado valenciano para combatir a los mosquitos. Otra forma discreta son los parches de citronela de la marca Bosque Verde, la genérica en temas de hogar de Mercadona. Están disponibles en packs de 24 unidades que se venden por solo 2,85 euros y se adhieren a la ropa de forma que tú no te tienes que preocupar por los mosquitos. Para esos momentos en los que no estás en casa, o también para dentro del hogar, también puedes utilizar el spray repelente. Un producto es eficaz para ahuyentar a los mosquitos con hasta 6 horas de protección. Lo encontrarás en formato spray vaporizador de 100 ml. Además, tiene efectividad contra el mosquito tigre, otro de los compañeros más temidos. Con un precio de 2,75 euros, también merece la pena.

Ya en casa, para mantener a los mosquitos alejados de tus dominios, sin duda, uno de los insecticidas que más furor causa en Mercadona es el eléctrico. Tiene una duración de hasta 360 horas y se pueden usar para ponerlo en marcha tanto recambios líquidos como en forma de pastillas. Lo único que debes hacer es enchufarlo en la estancia que necesites y olvidarte de las picaduras este verano. Y todo por solo 3,15 euros. También puedes optar por el insecticida de toda la vida, ese que viene en formato spray y ayuda a mantener a raya a mosquitos y otro tipo de insectos, ahora presenta una nueva fórmula mejorada. Este producto se conoce como Insecticida Barrera y tiene la particularidad de funcionar tanto en espacios interiores como en exteriores, por lo que mantendrás alejados a los mosquitos también en la terraza. Con un precio de unos 2 euros, será una inversión para eel verano.

Si en tu casa tienes con una zona exterior, como una terraza o un jardín, sabrás la dificultad de mantener alejados a estos pequeños compañeros. En Mercadona han pensado en todo tipo de situaciones y por eso uno de los insecticidas más demandados son estas espirales antimosquitos que tienen una duración de 6 horas por espiral. Con un precio de solo 2 euros las 10 unidades, merecen la pena.

Todos los productos repelentes para mosquitos de Mercadona / Mercadona

Otra de las alternativas es hacer uso de una vela de citronela, que destaca por su intenso color amarillo, como esta disponible en Mercadona. Además de aportar un toque cálido a tu hogar, mantendrá a raya a los indeseados compañeros por solo 1,95 euros.

Para después de la picadura

En ocasiones, por mucho que intentemos mantener alejados a los mosquitos, es imposible tenerlos controlados en todas las situaciones. Por ello, si ya has sufrido alguna de sus picaduras, otro producto interesante de Mercadona es su roll-on de alivio, con el que te olvidarás del insistente picor. Con un precio de 3,50 euros, debe formar parte de tu botiquín casero.