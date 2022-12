¿Qué le ha pasado a Rafa Mora? El colaborador fue el gran protagonista en 'Sálvame' explicando qué sucedió para acabar desorientado en la mañana del domingo en un pueblo de Toledo. Asegura que estuvo de fiesta con unos amigos porque hubo una petición de mano por sorpresa y que, tras un rato en un after, recogió su copa de una mesa y empezó a encontrarse mal: "Fue una situación complicada".

La fiesta empezó a las cinco de la mañana cuando, de repente, un amigo del colaborador le pidió matrimonio a su chica de improviso. Rafa estaba trabajando en el local, no pensaba estar de fiesta pero, ante la noticia, empezaron a tomarse algo a esa hora. Cuando cerraron la discoteca decidieron continuar en un after y, pasado un rato, uno de los amigos de Rafa se marchó. "Yo le acompañado a la puerta del after, que sabéis que ponen una mesa para que dejes tus copas, la dejó ahí, vuelvo a entrar, cojo la copa y me voy a mi mesa", narraba el colaborador y añadía: "Hasta ahí yo estaba bien, me había tomado dos o tres copas".

No sabe si le echaron algo en su copa o cogió la de otra persona, pero sí que hasta ese momento sabía lo que hacía: "Empiezo a notar y es cuando llega el problema, que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me empiezo a agobiar y con la sensación de que me desplomaba, una flojera muy grande". "Lo que me ocurrió no es que me tomara dos aguas con misterio de más", dejaba claro el colaborador y explicaba que fue una situación "complicada" pero que hasta ese momento tuvo "voluntad".

Una chica le llevó a casa

'Sálvame' mandó a Omar Suárez hasta la localidad en la que fue encontrado el colaborador. Al parecer, los vecinos le vieron "muy perjudicado", el colaborador estaba "fuera de sí" y "no controlaba nada". Sin embargo, entonces se encontró con tres chicas que le ayudaron. "Estábamos paradas en la rotonda, le vimos desorientado y decidimos ayudarle”, relataba Iris y nos decía: "No se creía que estaba en Toledo, no se hacía a la idea, pensaba que estaba en Madrid".

Fiesta decide no emitir las comprometedoras imágenes

Telecinco emitió una nueva entrega de Fiesta el martes 1 de noviembre. El programa arrancó con Emma García y Teresa Bueyes reunidas para decidir si esa tarde podrían emitir unas "imágenes demoledoras" de un colaborador de otro espacio de Mediaset. La abogada se marchó para abordar este asunto con el equipo legal del grupo de comunicación: "Se puede originar un conflicto y lo ideal es consultarlo con la cúpula de la cadena. Creo que es lo apropiado y lo prudente".

Bueyes reapareció posteriormente y anunció la decisión del formato: "No se van a divulgar estas fotografías, no queremos destruir la imagen de esta persona porque creemos firmemente que cinco minutos en la vida de alguien no representan el todo. Es destruir literalmente a una persona y creo que debe ser él o ella quien dé la conformidad para que se emitan". La conductora del programa se alegró al escucharla: "Es la mejor noticia que me has podido dar". Sin embargo, poco después se enfrentó a la directora del magacín, que ordenó que se desvelara quién era el protagonista de las fotos.

Los colaboradores siguieron dando vueltas al tema hasta que el paparazzi Sergio Garrido, autor de las comprometedoras imágenes, acabó desvelando que se trataba de Rafa Mora, lo cual generó un gran revuelo en el plató.