Todas las alarmas se encendían este domingo en 'Socialité', cuando el programa presentado por María Patiño mostraba unas imágenes de Rodri Fuertes en la noche madrileña, asegurando que uno de sus compañeros había sido testigo directo horas antes de una presunta deslealtad del influencer a Adara Molinero en un concurrido restaurante madrileño, donde el ex Gran Hermano estaba disfrutando de la noche del sábado en compañía de unos amigos.

Adara se enteraba en directo del supuesto desliz de su novio por una llamada telefónica de 'Socialité' y, en shock tras escuchar la noticia y pidiendo ver las imágenes de Rodri con otra, rompía a llorar desconsolada y muy nerviosa, sin querer confirmar si en ese momento estaban juntos o no.

Poco después, la exgran hermana hacía un directo en Instagram y, llorando, confesaba estar "destrozada" tras la presunta infidelidad de Rodri, con quien acababa de cumplir su primer año de noviazgo. "Es horrible. Confiaba en él al cien por cien. No puedo explicar con palabras el dolor que siento", desvelaba totalmente rota, anunciando además su ruptura con el influencer: "Esta historia se fue a la mierda, he dado todo de mí y me da mucha rabia. No quiero volver a saber nada de él".

Rodri, mucho más tranquilo que su 'novia' y negando la mayor, intervenía telefónicamente en el programa presentado por María Patiño, negando tajantemente que hubiese sido desleal a Adara. "En esas imágenes no estaba solo, gente de mi colegio, nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... no he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si lo tenéis doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión", aseguraba.

Posteriormente, y tras no haber podido hablar con su pareja para explicarle lo sucedido e intentar tranquilizarla, Rodri tomaba la palabra en Instagram. "He intentado localizar a Adara. La he llamado, he ido a su casa y no ha habido manera", comenzaba, manteniendo que "fui a cenar con mis compañeros de colegio y no pasó nada de nada, nada". "No hay más versiones. Me gustaría que sacaran todo lo que dicen que pasó anoche", ha afirmado tajante, asegurando que "no me voy a pronunciar sobre nada más de esto. "Me hubiese gustado que ella me hubiese escuchado pero no ha podido ser. Si ha querido creerse una versión de una persona que no se quién es y evidentemente todo lo que ha dicho es falso y lo puedo demostrar perfectamente, estoy es lo que hay, se queda así. Y de verdad que no voy a decir nada más. Cada uno que piense lo que quiera", ha confesado el influencer dando su historia de amor por finalizada.

Adara no ha vuelto a pronunciarse públicamente, pero ha borrado todo rastro de Rodri en sus redes sociales, haciéndole además un 'unfollow'. Algo que, poco después, imitaba el ex de Bea Retamal, dejando de seguir a la que hasta ayer era su novia y eliminando sus fotografías con ella de su perfil de Instagram. ¿Estamos ante el fin de su apasionada relación? Por el momento parece que sí, pero cualquier cosa es posible cuando de la ex gran hermana se refiere, así que... ¡Seguiremos informando!