¿Buscas trucos para adelgazar o trucos para perder peso? Combinar una buena alimentación, repleta de hábitos saludables y alimentos ricos en propiedades nutritivas, con la práctica del ejercicio es el primer paso cuando inicias una dieta.

Ahora bien, para perder peso es recomendable que acudas a un especialista y que, en caso de no hacerlo, sigas ciertas recomendaciones. Cabe destacar que no existen las dietas milagros o quemagrasas; el mayor aliado posible es la constancia y el esfuerzo diario.

La mejor cena para tu dieta

A la hora de perder peso seguro que te has preguntado alguna vez qué es lo que tienes que cenar. Pues tenemos la solución definitiva. Los nutricionistas aseguran que debes decantarte por algo que sea sano pero que, a la vez, tenga las calorías que necesitas para cargarte de energía. Pero tienes que tener cuidado con lo que eliges.

De hecho en la cena es dónde más errores se cometen normalmente. La mayor parte de los que acuden a las consultas de los nutricionistas confiesan que ingieren durante la cena comidas hipercalóricas. Llevan todo el día cuidando su alimentación y en el último momento del día cometen un error garrafal y se llenan de productos ultraprocesados que no son para nada beneficiosos para su salud.

Entonces ¿Qué hay que cenar? Comida real preferentemente fruta y verdura. Y tenemos una buena noticia en este sentido. Una de las frutas que menos calorías tiene (y por tanto una de las más aconsejables a la hora de adelgazar), es una que está ahora mismo en su temporada de producción: la fresa. Tal y como recalcaba en sus redes sociales hace apenas unos días el nutriconista Joel Torres, uno de los más seguidos en Instagram.

La fresa, fruta de temporada y baja en calorías

“Esta fruta tiene muy pocas calorías apenas 33, es rica en antioxidantes, en Vitamina C, Manganeso, Folato, Potasio… y se relaciona además con la prevención de determinadas enfermedades”, afirma Torres desde “Mundo en forma” haciendo hincapié además en el poder saciante de esta fruta, que hace que te llene el estómago y no tengas que combinarla con otros alimentos para irte a la cama lleno.

Y es que en este sentido hay que huir de viejos mitos en los que se aseguraba que la fruta por la noche no es aconsejable o que su azúcar es malo para la salud. Ni mucho menos. La fructosa de la fruta te aporta las calorías necesarias para tu día a día.

Pero recuerda que hay otros trucos que puedes aplicar a tu cena. Por ejemplo es importante que cenes a una hora normal (no demasiado tarde) y, sobre todo, que lo hagas sin alcohol.

El agua, el mejor aliado para no ingerir calorías en tu dieta

El agua en este sentido es tu mejor aliado para no ingerir calorías vacías que puedan poner en riesgo esa “operación bikini” para la que te estás preparando tan a conciencia. Esperamos que tengas mucha suerte recordando siempre que lo importante no es perder peso. O al menos no solo, lo importante es tener una mejor salud.