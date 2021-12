No respetar la normativa sobre el pasaporte covid en la Comunitat Valenciana puede conllevar duras sanciones. Las multas para particulares y locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento que incumplan esta obligatoriedad, que entra en vigor la medianoche de este viernes al sábado, podrán ir desde los 60 hasta los 30.000 euros. Para hacer cumplir la normativa los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intensificarán los controles.

El Gobierno valenciano ha modificado el Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante el covid-19, con dos nuevos apartados en sendos artículos, ante la obligatoriedad del certificado en el acceso a determinados espacios. La modificación será aprobada este viernes en el pleno del Consell.

Se introducen sanciones leves de entre 60 y 600 euros para los ciudadanos que incumplan las restricciones de entrada o exhibición de los documentos correspondientes. También se podrán imponer sanciones de 60 a 600 euros a los locales que incumplan la obligación de colocar carteles o medidas informativas en los que sea exigible de acuerdo a las órdenes de la autoridad sanitaria.

Máxima multa aplicada

Para incumplimientos del titular del establecimiento en la obligación de solicitar el pasaporte covid y de quienes permitan el acceso al interior de los locales donde sea exigible, las multas graves van desde los 601 a los 30.000 euros.

Todas estas sanciones serán aplicables a los locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento con aforo superior a 50 personas; a locales de actividades recreativas y de azar con servicio de restauración; y en eventos, celebraciones y festivales de música con asistencia superior a 500 personas y donde no sea posible el uso permanente de la mascarilla.

Aplicación de verificación

Una vez se han conocido las sanciones, todo está listo para la aplicación del certificado en la provincia, después de que el pasado miércoles Sanitat activará la aplicación CovidCheck.lu para la verificación de la autenticidad del pasaporte covid. Esta herramienta no es nueva, ya que fue creada por el Gobierno de Luxemburgo para llevar a cabo estas comprobaciones y puede descargarse gratuitamente en cualquier teléfono móvil. De ahí que solo esté disponible en inglés o francés.

Preparativos del pasaporte covid

En principio, el sector de la hostelería asegura que no están teniendo problemas en las descargas y las pruebas que están realizando. Además, en el caso de los locales de ocio de Castellón colocarán hoy un cartel sobre la nueva normativa dentro de una campaña de colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

Por su parte, la Generalitat ha distribuido otro que consiste en una señal de «STOP COVID» de fondo rojo con letras blancas que advierte de la obligatoriedad del certificado de vacunación, de diagnóstico mediante PCR o test de antígenos o de recuperación. En la parte inferior, el cartel indica dónde es obligatorio este pasaporte en la Comunitat Valenciana y cuáles son los certificados válidos.

El pase en los hospitales no es necesario al prohibir visitas

Además del ocio y la restauración, la normativa sobre la aplicación del pasaporte covid recoge que deberá presentarse este documento para visitas en hospitales y residencias. De todos modos, la aplicación en el primero de los contextos es ahora innecesaria, dado que las visitas a los pacientes están prohibidas por parte de la Conselleria de Sanitat debido al aumento progresivo de contagios y a una mayor presión hospitalaria, aunque realmente no es muy diferente a la de cualquier otro mes de diciembre.

Pero este certificado no se solicita al acompañante que un paciente ingresado puede tener, por tanto, se puede dar el caso de que en los hospitales sí entren personas que no estén protegidas frente al covid-19 y no requieran asistencia sanitaria.

Residencias

Así, mientras en los hospitales, de momento, no se aplicará el pasaporte covid, sí se hará en las residencias para cualquier visita a los usuarios. De todos modos, en estos centros ya se solicitaba el certificado a los familiares que tenían contacto físico con los residentes, desde que el pasado mes de septiembre Sanitat e Igualdad avanzaran en la desescalada en las residencias. «Para nosotros es más fácil este control porque conocemos a las familias, pero seguimos insistiendo en que sería necesario aplicarlo en las salidas porque si una persona deja de recibir visitas de personas no vacunadas, pero se marcha con ellos, tenemos el mismo problema», explicó el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro.

La patronal se ha reunido esta semana con Sanitat e Igualdad para abordar esta cuestión, así como la inminente inoculación de la tercera dosis en el personal de estos centros sociosanitarios. La polémica reserva de 5% de plazas en residencias para confinamiento sigue en vigor.