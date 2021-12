España afronta las fiestas navideñas en una situación cuanto menos preocupante. Suben los contagios de coronavirus a una velocidad alarmante como consecuencia de la llegada de la nueva variante Ómicron y pese a que los hospitales no se colapsan, con un porcentaje tan amplio de vacunados (algunos con tres dosis) en el país, las UCI rondan el 20% de su ocupación.

Los expertos explican que esto se debe a dos motivos. La variante Delta, dominante hasta la fecha, era agresiva y sigue contagiándose mientras que la llegada de la nueva cepa de Ómicron, más leve en sus efectos... es mucho más contagiosa. Es un resumen genérico del nuevo mapa.

Mientras se debate sobre la imposición (o no) de medidas extraordinarias para frenar al virus y bajar la incidencia acumulada en España son muchas las preguntas que te puedes hacer. Es momento de extremar precauciones y de no bajar los brazos: esto todavía no ha terminado.

Unas navidades diferentes: Ómicron es una amenaza en España

Parecía que estas navidades serían como las de antaño y lejos de la realidad la llegada progresiva de la nueva cepa Ómicron nos hace extremar las precauciones.

Ahora bien, Navidad es sinónimo de eventos familiares y también de excesos... por ejemplo con el alcohol. ¿Cómo puedes diferenciar una simple resaca de un contagio de coronavirus tras una reunión familiar?

La principal diferencia entre Ómicron y Delta es que la nueva cepa, procedente de Sudáfrica, es más rápida e infecciosa. Eso sí, repercute en síntomas más leves

El doctor Adam Caputa, médico de cabecera en Londres, lo ha reseñado en The Sun. "En Navidad la gente se divierte más de lo habitual, y luego uno de más y uno se despierta sintiéndose hecho polvo y asume que es solo por el alcohol”, reseñó el doctor. Quizás, aunque no lo creas, podría ser que luchas con los síntomas del coronavirus.

Síntomas de la nueva variante Ómicron

"Parecen ser más variados", explicó el doctor. "Y son potencialmente más sutiles que en la variante Delta", expresó Adam. "En las primeras horas podría incluso imitar los síntomas de una simple resaca".

Estos son los síntomas que incorpora la nueva variante Ómicron, que será la predominante en España estas navidades:

Fatiga

Cansancio extremo

Dolor de cabeza (podría derivar a las horas en fiebre)

Dolores musculares

Picor de garganta (picor es picor, no dolor)

La clave, de acuerdo a Adam es el tiempo que duran los síntomas. "Tras 24 horas... una resaca ya se habría calmado. Es lo normal. Mientras que si los síntomas persisten igual y lo más probable es que sea una infección de Ómicron". "Si simplemente descansando se mejora seguramente no sea coronavirus".

Síntomas evidentes de que es coronavirus y no una resaca

Si esa posible 'resaca' deriva en fiebre y tos... ¡Tienes un problema! Deberías hacer un test de autodiagnóstico y, en caso de salir positivo llamar a tu centro de salud para someterte a la correspondiente PCR.