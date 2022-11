El azúcar es un componente tan dulce como polémico. Hace más golosas las comidas y tiene beneficios, pero no debemos abusar. La OMS recomienda consumir 25 gramos al día y la mayoría de la población la sobrepasa solamente con el desayuno. Algunos porque no se cuidan, pero la gran mayoría por desconocimiento. Y es que sí, muchos alimentos que no te imaginas contienen cantidades ingentes.

Para llevar una vida saludable es esencial que reduzcamos el consumo de azúcar. Hasta cierto punto es bueno porque nos da energía y se absorbe rápidamente, pero en exceso puede generar graves problemas de salud. La nutricionista Yolanda Masa ha revelado en As una lista de quince alimentos que tienen azúcar aunque seguramente no lo pensarías. La lista de los 15 alimentos a evitar por su excesiva cantidad de azúcar Te proporcionamos, de menor a mayor concentración de azúcar, los quince alimentos que destaca Masa y la cantidad de gramos por cada 100 que contienen. Mayonesa: 1,4 gramos Crema de verduras: 1,9 gramos Salchichón: 2,5 gramos Potito de verduras: 2,6 gramos Pan de molde sin corteza: 3,3 gramos Pizza industrial: 3,3 gramos Papas: 3,8 gramos Bebidas isotónicas: 4,3 gramos Zumo de frutas con leche: 4,8 gramos Galletitas saladas: 6 gramos Yogur natural para bebés: 6,9 gramos Tomate frito: 7,4 gramos Mantequilla de cacahuete: 9,9 gramos Cereales para el desayuno: 15 gramos Leche de crecimiento: 48,4 gramos El ingrediente para tu ensalada que baja los niveles de colesterol y azúcar ¿Por qué llevan tanto azúcar estos alimentos? Ojo: el estudio analiza productos concretos, por lo que depende de la marca. La presencia de azúcar en la mayoría de ellos se debe a que mejora la conservación, pues como habrás podido comprobar todos estos alimentos son de los que aguantan un tiempo en la despensa o en la nevera. También está la función de hacer más rica la comida y que apostemos por la marca en cuestión. Te puede interesar: Salud Pocas calorías y sin azúcar: El tomate que triunfa en Mercadona Salud Por qué el sedentarismo y el azúcar son peores para hombres que para mujeres La solución es sencilla: mirar la etiqueta de los alimentos. Por muy oculto que esté el azúcar si consultas las proporciones aparecen ahí. A partir de ahí puedes huir de los productos ultraprocesados -aquellos que contienen una alta cantidad de ingredientes o de grasas y azúcares- y hacer las cuentas para no sobrepasar los 25 gramos diarios. Endulzar con dátiles, ¿es realmente saludable o es tan perjudicial como el azúcar?