Parches inteligentes “cero emisiones” que monitorizan tu salud mientras haces deporte
El proyecto SELF-SENS, liderado por el ITE junto a AITEX, desarrolla dispositivos autónomos que generan su propia energía a partir del sudor y permiten monitorizar en tiempo real parámetros de salud y rendimiento deportivo
Sara Rodriguez Val
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), como centro tecnológico de referencia en el sector energético y miembro de REDIT, lidera el desarrollo de una nueva generación de parches inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real parámetros clave de salud y rendimiento deportivo durante la actividad diaria.
Esta tecnología, desarrollada en el marco del proyecto SELF-SENS con el apoyo de IVACE+i,y en colaboración con AITEX, da un paso decisivo hacia su aplicación en mercado al ofrecer una solución autónoma, sostenible y orientada a las necesidades reales de la industria.
Uno de los principales avances del proyecto es la capacidad de estos dispositivos para obtener muestras directamente del sudor o del líquido intersticial bajo la piel y operar sin baterías convencionales. Gracias a la integración de biopilas enzimáticas desarrolladas por el ITE, los parches generan su propia energía a partir de compuestos presentes en el sudor, lo que permite un funcionamiento continuo con energía limpia.
Deporte, salud y bienestar
Los resultados logrados sitúan esta tecnología como una solución de alto potencial para sectores como el deporte, la salud y el bienestar. La monitorización continua y personalizada facilita tanto la optimización del rendimiento deportivo como la prevención de lesiones y el seguimiento de patologías, abriendo nuevas oportunidades de negocio para empresas del ámbito medtech y deportivo.
Desde su planteamiento, el proyecto SELF-SENS ha estado orientado a la transferencia al tejido empresarial. La colaboración con empresas como MySphera, Sabartech, Overgenes, BiofreshTech y Equip Electronics ha permitido validar los desarrollos en entornos reales y ajustar la tecnología a las demandas del mercado, acelerando su futura comercialización.
En términos de diseño, los biosensores se integran en textiles técnicos avanzados que se adaptan al cuerpo de forma cómoda y discreta. El uso de materiales biocompatibles, junto con la eliminación de geles y accesorios, permite un uso prolongado y mejora la experiencia del usuario, aspectos clave para su adopción en aplicaciones deportivas y sanitarias.
Criterios de sostenibilidad
Además, la autoalimentación energética reduce significativamente la dependencia de baterías tradicionales y la generación de residuos electrónicos, alineando el desarrollo con criterios de sostenibilidad y economía circular. Esta propuesta tecnológica no solo responde a las exigencias actuales del mercado, sino que anticipa futuras aplicaciones en sectores como el agroalimentario o el medioambiental, mediante la detección de nuevos biomarcadores.
Tres prototipos como resultado
Como resultado final del proyecto, se han desarrollado tres prototipos clave que evidencian el grado de madurez tecnológica alcanzado. Por un lado, una biopila integrada en un parche textil capaz de transformar el sudor en electricidad, desarrollada por el ITE. Por otro, un sensor wearable desarrollado por AITEX que registra señales electrofisiológicas, como la actividad cardíaca o muscular (ECG y EMG), mediante electrodos secos. Y, en tercer lugar, un biosensor del ITE que mide los niveles de lactato en el líquido intersticial, un indicador esencial para evaluar el esfuerzo físico y la recuperación.
Beatriz Lucas, investigadora principal del proyecto en el ITE, destaca que “SELF-SENS ha permitido desarrollar dispositivos cómodos, sostenibles y autónomos, capaces de generar su propia energía mientras monitorizan parámetros de salud y rendimiento en tiempo real”.
Con estos avances, el ITE consolida su posicionamiento como agente clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas transferibles al mercado, liderando iniciativas que combinan biotecnología, energía y nuevos materiales para responder a los retos actuales de la industria.
Además, como muestra de la importancia de este tipo de dispositivos para el ámbito de la salud, el ITE ha preparado un debate el 24 de septiembre en sus instalaciones con expertos del ámbito de la investigación, la industria tecnológica, la salud y el deporte para departir sobre los múltiples beneficios de este tipo de monitorización en diferentes ámbitos. Más información aquí.
El proyecto SELF-SENS ha contado con la participación de AITEX como colaborador y con la financiación de IVACE+i y la Unión Europea, a través del programa operativo FEDER 2021-2027, expediente IMDEEA/2025.
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