IMED Hospitales realiza los reconocimientos médicos de pretemporada a los principales clubs de la Comunitat Valenciana

El inicio de una nueva temporada comienza mucho antes del primer entrenamiento o del primer partido oficial. Antes de afrontar las exigencias físicas de la competición, los deportistas profesionales pasan por una de las citas más importantes del calendario: el reconocimiento médico de pretemporada.

Durante la pretemporada 2026-27, IMED Hospitales ha acompañado a numerosos clubes de fútbol y balonmano en este proceso, realizando las evaluaciones médicas que permiten comprobar el estado de salud de los deportistas y garantizar que inician la temporada con las máximas garantías.

Pepelu haciéndose las pruebas médicas en las instalaciones de IMED. / IMED

La confianza depositada por estos equipos consolida a IMED Hospitales como uno de los grupos hospitalarios de referencia en medicina deportiva, cardiología deportiva y prevención en el deporte de alto rendimiento.

Los clubes de fútbol que han confiado en IMED Hospitales

Los hospitales del grupo han recibido durante las últimas semanas a jugadores de distintos clubes profesionales y semiprofesionales para realizar sus reconocimientos médicos de pretemporada.

En IMED Valencia han pasado sus revisiones los jugadores del Valencia CF, Valencia CF Femenino, Valencia Mestalla y Villarreal CF. Por su parte, IMED Murcia ha realizado los reconocimientos médicos a las plantillas del Real Murcia CF, IMED Elche, CD Eldense y Hércules CF, mientras que en IMED Alcoy ha sido el turno de los futbolistas del CD Alcoyano.

Javi Moreno, jugador del del Real Murcia. / IMED

En todos los casos, los futbolistas han sido atendidos por equipos multidisciplinares especializados en medicina deportiva, cardiología y diagnóstico por imagen, siguiendo protocolos adaptados a las necesidades del deporte profesional.

El balonmano también inicia la temporada en IMED

La medicina deportiva de IMED Hospitales también acompaña cada año a clubes de balonmano que compiten en las principales categorías nacionales.

Durante esta pretemporada, IMED Elche ha realizado los reconocimientos médicos a los jugadores del EÓN Alicante, que competirá en la Liga ASOBAL, así como a las plantillas del Balonmano Elche, de la Liga Guerreras Iberdrola, y del Balonmano Petrer. Además, IMED Levante ha acogido las revisiones médicas del Balonmano Benidorm.

Débora García, jugadora del Valencia CF Femenino. / IMED

La colaboración con equipos de distintas disciplinas deportivas refleja la capacidad de IMED Hospitales para adaptar sus protocolos médicos a las características y exigencias de cada modalidad.

La colaboración con equipos de distintas disciplinas deportivas refleja la capacidad de IMED Hospitales para adaptar sus protocolos médicos a las características y exigencias de cada modalidad.

Un protocolo diseñado para proteger la salud del deportista

Aunque cada club puede personalizar algunos aspectos del reconocimiento médico según sus necesidades, el objetivo es siempre el mismo: conocer el estado de salud del deportista antes del inicio de la competición y detectar de forma precoz cualquier alteración que pudiera afectar a su rendimiento o poner en riesgo su seguridad.

Los reconocimientos incluyen habitualmente una analítica completa, una exploración médica general, la valoración antropométrica y de la composición corporal, un electrocardiograma en reposo, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo o ergoespirometría y la correspondiente valoración por especialistas en cardiología deportiva.

La combinación de todas estas exploraciones ofrece una visión integral del estado físico del deportista y permite planificar el inicio de la temporada con la máxima seguridad.

Jugadores del Hércules CF en las instalaciones de IMED Murcia. / IMED

La combinación de todas estas exploraciones ofrece una visión integral del estado físico del deportista y permite planificar el inicio de la temporada con la máxima seguridad.

La cardiología deportiva, clave en la prevención

Uno de los pilares fundamentales de estos reconocimientos médicos es la evaluación cardiovascular.

Las pruebas cardiológicas permiten analizar tanto la estructura como el funcionamiento del corazón, así como su respuesta durante el ejercicio físico de alta intensidad. La detección precoz de posibles patologías cardiovasculares constituye una de las principales herramientas para prevenir eventos graves durante la práctica deportiva y aporta tranquilidad tanto a los deportistas como a los cuerpos técnicos.

La actualización constante de los protocolos médicos, basada en la evidencia científica más reciente, permite ofrecer una atención cada vez más precisa y segura.

La experiencia del deporte profesional al servicio de todos

La colaboración de IMED Hospitales con clubes profesionales es el reflejo de una amplia experiencia en medicina deportiva y prevención, pero estos servicios no están reservados únicamente a deportistas de élite.

Cualquier persona que practique actividad física, prepare una competición o quiera comenzar a hacer ejercicio con seguridad puede acceder a un reconocimiento médico deportivo adaptado a sus características y objetivos.

Jose Luis Gayà, jugador del Valencia CF. / IMED

Realizar estas evaluaciones en un entorno hospitalario permite, además, disponer de todos los recursos diagnósticos y asistenciales necesarios para ofrecer una atención integral en caso de que sea preciso ampliar el estudio o realizar pruebas complementarias.

Un compromiso con la salud y el deporte

Temporada tras temporada, IMED Hospitales continúa reforzando su compromiso con la salud de los deportistas, acompañando a clubes de referencia del fútbol y del balonmano desde el primer día de preparación.

La confianza del Valencia CF, Valencia CF Femenino, Valencia Mestalla, Villarreal CF, Real Murcia CF, CD Eldense, Hércules CF, CD Alcoyano, EÓN Alicante, Balonmano Elche, Balonmano Petrer y Balonmano Benidorm pone de manifiesto la calidad asistencial y la especialización de los profesionales de IMED Hospitales en el ámbito de la medicina deportiva.

Porque antes de cada entrenamiento, de cada competición y de cada objetivo deportivo, hay un paso imprescindible: confirmar que la salud del deportista está preparada para afrontar una nueva temporada en el mejor estado.